Expectativa por la respuesta de los mercados al debut del nuevo régimen cambiario

"A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el BCRA comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)", dijo el ministro de Economía Luis Caputo y agrego en su cuenta de X: "En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit".

Si bien en los últimos dos meses la expansión de base por compra de divisas ha sido nula (y el mismo Presidente descuenta que los próximos meses serán estacionalmente exigentes en materia de flujo de dólares (lo que hace ver a la medida como un tanto trivial), una menor acumulación de reservas despierta interrogantes sobre la capacidad de repago de la deuda en moneda extranjera, la cual ahora incluye también a los Bopreales.

Por lo que no sería de extrañar que las cotizaciones de estos bonos se vean resentidas (el riesgo soberano tarde o temprano terminará incorporando un horizonte de acumulación de reservas más incierto). En las últimas horas, Economía se encargó de llevar certezas aclarando que no hay ninguna duda de la capacidad de pago lo cual no implica que en los próximos días se pueda ver una caída en los títulos.

"Sí lo que se está buscando (el Gobierno) con este anuncio (de no emitir) es generar optimismo, no sirve para nada", dijo en declaraciones radiales el economista Rodolfo Santángelo. Para "neutralizar o esterilizar el impacto monetario se supone que va a salir a vender dólares en el mercado (...) a través de la operatoria de bonos", agregó.

"En vez de liberal el mercado de cambios y no tener que emitir para comprarle a los exportadores sus dólares, los revientan (perjudican) dos veces. Todo parece indicar que (desde el gobierno) se enamoraron del intervencionismo y la confiscación del fruto del trabajo ajeno", criticó con dureza el economista Roberto Cachanosky en la red social X.

Industria dólar Tras los anuncios de Caputo, se espera un lunes de volatilidad en los mercados

Otro punto a tener en cuenta es que los bonos soberanos también pueden verse presionados. Salvador Vitelli, de Romano Group, opinó: "Eso apunta contra la brecha, pero al mismo tiempo que esta se vaya reduciendo, la compra neta tiende a cero, sacando al BCRA del mercado de cambios".

"Si el objetivo de acumulación de reservas pierde prioridad y además BCRA va a vender en la brecha, el mercado de bonos no lo tomará bien el lunes", pronosticó por su parte el analista Amical Collante.

"El mercado está nervioso porque no encuentra un catalizador que lo lleve a otro nivel en el corto plazo. La buena noticia que es la baja de la inflación (...) ¿Pero que queda? El 'cepo'. El mercado empieza a tratar de entender cuando salir y siempre aparece una condición nueva que parecería ser más adelante. Con una brecha del 50% la salida del 'cepo' implicaría una devaluación", comentó Paula Gándara, analista de Asset Manangment Adcap.

Clave de esta semana: qué pasará con los puts

"Otra bomba que debe desactivar el Gobierno tan pronto como pueda, y esta semana será clave, es el de los famosos 'puts', porque no deja de ser un enigma del momento en que los bancos quieran ejercer su derecho (legal) sin obligación", remarcó un analista financiero de una correduría local.

Los bancos tienen la posibilidad de vender bonos al BCRA si su valor cae por debajo de un nivel determinado, lo que funciona como un seguro (put) para no enfrentar pérdida.

"El Gobierno dispuso finalmente la creación de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), que reemplazarán a los pases pasivos del BCRA, cuya operatoria terminará el 22 de julio. Se busca así eliminar la emisión monetaria endógena del BCRA, aunque ahora el costo de las 'Lefi' será enfrentado por el Tesoro, por lo que cobra más relevancia que antes el orden fiscal", dijo el Grupo SBS.

Para el economista Marcelo Rojas, "las nuevas 'Lefis' cumplirán su cometido en la medida que la economía muestre síntomas de recuperación con un horizonte de cierta tranquilidad cambiaria, donde controlar la inflación será central para que se puedan proyectar iniciativas de la mano del retorno (del crédito) hipotecario".

En tanto, Grupo IEB resaltó: "la devolución de deuda del BCRA al Tesoro (Lefis) pone nuevamente al ancla del programa en el foco de monitoreo del mercado, siendo que la presión para sostener el superávit fiscal será aún mayor. El presidente (Javier Milei) aseguró que en junio también se habría registrado superávit (fiscal)".