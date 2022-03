Apuestan a 5 sectores para aumentar exportaciones en u$s25.000 millones

Memorando

En el memorando, en el apartado sobre “políticas de crecimiento y resiliencia”, el primer punto es: “Expansión de las exportaciones a través de incentivos para sectores estratégicos”. Allí se detalla que el Gobierno promueve la sanción de leyes para “alentar la inversión y la exportación en sectores estratégicos”. Hasta el momento, solo la Ley de Economía del Conocimiento fue aprobada, en 2020.

Todavía restan aprobarse las relacionadas a al agro, los hidrocarburos y la industria automotriz. Pese a haberse anunciado en el discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández del 2021, y a haber estado en el listado de las sesiones extraordinarias para el febrero de 2022, restan aprobarse todavía la Ley de Fomento Agroindustrial y la Ley de Promoción de Inversiones de la Industria Automotriz.

La ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas es la única que no llegó a extraordinarias y tiene menos consenso en el oficialismo. “Prevemos que el Congreso examinará las iniciativas legislativas correspondientes en el curso de este año”, dice el memorando, que aclara que los proyectos fueron realizados “en estrecha consulta con las partes interesadas”. El de agroindustria, por ejemplo, fue una propuesta que llevó el Consejo Agroindustrial Argentino.

Además, el documento resume el contenido del paquete de leyes: “Estas reformas contempladas buscan reforzar la previsibilidad normativa y los incentivos para las inversión, minimizando al mismo tiempo sus costos impositivos y reglamentarios”. Para el caso de la minería no habrá un proyecto de ley sino un programa, llamado Plan Estratégico para el Desarrollo Minero (Pedma), listo desde el año pasado y que quedó en stand by tras el conflicto en Chubut.

Luego, en la parte del mensaje a los legisladores, firmado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aclara que fomentar las exportaciones en estos sectores es un objetivo “prioritario” del gobierno: por ser la “principal fuente genuina de divisas” que tiene el país y porque permite ganar en escala y en productividad.

Además, el documento enviado a los legisladores aclara que la salida exportadora no va en detrimento al mercado interno, un cuestionamiento que surge desde un sector de la coalición: “Generar políticas que fomenten las exportaciones no solo sirve al objetivo de generación de divisas, sino que las ventas externas permiten mejorar el poder adquisitivo de la población, y con ello, disminuir los niveles de pobreza”, debido a que mayores divisas permiten al país crecer y generar puestos de trabajo, dice el texto. Y agrega otro dato: “Las ganancias en productividad derivados de la exportación redundan en suba de salarios: los salarios en las empresas exportadoras son 29% mayores a las no exportadoras”.

Así, estos 5 sectores transables le permitirían al Gobierno alcanzar el objetivo de lograr exportaciones por u$s100 mil millones. En 2021, las ventas al exterior treparon a los u$s 77.934 millones, el dato más elevado desde 2012. Si bien en el memorando el oficialismo habla de elevar las exportaciones en al menos u$s25 mil millones, a nivel sectorial se realizan proyecciones más osadas. El Consejo Agroindustrial espera que solo la ley agroindustrial aumente las ventas por u$s 40 mil millones.