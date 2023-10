Grinman: "El próximo presidente debe tener una enorme capacidad de diálogo y generar acuerdos"

N.M.G.: Él sabe cuál es la posición de la Cámara Argentina de Comercio. Lo que está pasando ahora no es nada que no haya pasado, en mayor o menor medida, en procesos electorales. Y más en un proceso electoral tan complicado como es este. Pero es una suma enorme de irresponsabilidades. Y la Cámara siempre lo ha sostenido. Tiene que ver con una emisión fenomenal; los pasivos del Banco Central remunerados, algunos dicen que superan a dos bases monetarias; la escasez de dólares; hoy el Banco Central no tiene poder de fuego para intervenir en un mercado cambiario tan chico como el dólar blue. Todo esto es producto de falta de credibilidad: no sólo de esta gestión, sino de hace muchos años que los argentinos no confiamos en nuestra moneda. Y tenemos razón porque en la historia de la moneda argentina, le cambiamos cinco veces de signo monetario y le cambiamos trece ceros. Cuando la gente tiene miedo, se refugia en algo que es seguro. Pero también hay otras irresponsabilidades, especialmente de aquellos quienes quieren conducir los destinos de la Argentina: uno pretende de esas personas más racionalidad, más templanza. Que transmitan calma. Y no que nos asusten. Alguien que quiere gobernar tiene que transmitir serenidad. Porque, si no, va a ser complicado el futuro. Pero es la realidad de Argentina.

P.: En este contexto, ¿cómo llega el nivel de actividad en el comercio a las elecciones?

N.M.G.: El sector que mejor anda es la marroquinería. El resto de los sectores, medidos interanual, están bajando. Algunos en torno al 1,3%, pero el promedio de la baja del consumo interanual es superior al 4%.

P.: ¿Cree que pueda revertirse en el corto plazo, a partir de las medidas que implementó el Gobierno?

N.M.G.: La verdad que no lo vemos probable. Porque todo este panorama de corrida cambiaria, genera una enorme incertidumbre entre los comerciantes. Y muchos de ellos van a remarcar precios, porque no saben si lo van a poder reponer y a qué precio. Entonces, muchos de ellos si pueden, sacan la mercadería del stock. Y eso, genera a su vez, mayores aumentos. Esa es la realidad. No preveo una mejora en los próximos meses, ni tampoco preveo que el 11 de diciembre esto cambie. Al contrario. Creo que el año 2024, en términos de inflación, va a ser como mínimo similar a 2023.

P.: ¿Qué camino debe tomar el candidato que sea electo como presidente a partir del 10 de diciembre?

N.M.G.: El primer camino es generar un shock de confianza. Con sus actitudes, con sus expresiones. Con su equipo. Necesita tener un equipo consolidado y creíble. Y además necesita tener capacidad de diálogo. Necesitamos más diálogo, no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer o que nos reten. Necesitamos dialogar, no pensar igual. Hay que hacer acuerdos. Eso es fundamental. El presidente electo va a tener que demostrar una enorme capacidad de diálogo y una enorme capacidad de acordar. Porque si quien es electo se cree el dueño o la dueña de la verdad, no va a poder salir adelante. Se necesita el apoyo absolutamente de todos los sectores. Y ese apoyo se consigue solamente dialogando y con acuerdos.