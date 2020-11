Hidrovía: plantean dudas sobre las conclusiones de un informe

No se describen las series de tiempo empleadas ni se menciona control de calidad alguno efectuado sobre las mismas, como ser cantidad de datos faltantes, metodología de relleno de las series entre otros factores.

En general los niveles de referencia propuestos por el informe son en la mayoría de los casos superiores a los actuales. Esto conlleva a pensar que en un año como el actual, el perjuicio económico producido por la bajante hubiera sido mucho más severo aún.

Las calibraciones del modelo hidrodinámico empleado, en una primera aproximación resultan simplificadas y realizadas sobre períodos muy cortos de tiempo, considerando la complejidad de los tramos del río modelado.

Las validaciones del modelo hidrosedimentológico empleado resultan poco precisas, más aún si se considera que sus resultados se utilizan para estimar el volumen de mantenimiento.

No se presenta una minuciosa descripción de las metodologías aplicadas en las modelaciones hidrodinámicas e hidrosedimentológicas.

No se ha modelado la operación de las dragas, se debe validar de forma operativa. Las dragas deben disponer de franjas de tiempo suficiente para realizar su labor sin afectar el tráfico. Estas operaciones simultáneas se deben modelar, justificando su viabilidad.

No se ha realizado la investigación de la hidrodinámica de los buques en relación con el diseño propuesto en las áreas de navegación.

Se considera que el tramo Santa Fe al norte requiere una draga polivalente dedicada en zona.

La propuesta de prolongar durante 10 años el periodo de inversiones persigue un objetivo loable, pero estas condiciones son muy difíciles de encontrar en el mercado financiero, ya sea en el mercado de capitales o en el mercado bancario, lo que puede comprometer seriamente la posibilidad de encontrar un financiamiento competitivo.

Es relevante ampliar el foco de análisis, y no mirar solo las tasas de rentabilidad, sino también los flujos. En este sentido, se sugiere revisar otros escenarios que mejoren el perfil de flujos de la Concesionaria en pos de una sustentabilidad realista del proyecto.

Si bien el Informe plantea una Concesión de 10 años con opción de extenderla hasta 15 años, las proyecciones muestran que los 15 años resultan una condición mínima y necesaria.

Se considera excesivo y poco práctico el plazo considerado para la profundización.

Si se decidiera reducir este a 3 años por ejemplo, manteniendo sin cambios el costo total de la apertura (u$s780 millones) y ajustando la progresión de la tarifa de acuerdo al nuevo cronograma, manteniendo la tasa de retorno propuesta (14.1%), se necesitaría incrementar el Peaje hasta u$s3.32/TRN, es decir un 17,8% mayor al propuesto.

Si el peaje propuesto de u$s 2.82/TRN se recalcula trabajando con flujos de u$s corrientes, y asumiendo una inflación de costos de 2.5% anual buscando mantener la rentabilidad en el 14.1% propuesto, entonces el valor del Peaje (valor fijo durante los 15 años) debería ser igual a u$s 3.21/TRB, valor que puede compararse con los u$s 3.06 que actualmente recibe el concesionario actual.

La posibilidad de indexar el Peaje sin dudas tendrá un im-pacto grande en los presupuestos y ofertas de las empresas

que participen ya que cualquier incremento en costos se trasladará a los usuarios vía un mayor Peaje.

La propuesta del Informe implica una distribución de riesgos distinta de la situación actual, donde dichos incrementos de costos son absorbidos al 100% por el Concesionario.