Álvarez Agis: "inflación crónica", "teoría maradoniana" y el Fortnite para explicar el dólar

Dólar vs pesos: la explicación de la devaluación

"Me llama una amiga y me pregunta cómo le puede explicar a su hijo Tomy -7 u 8 años- qué es la devaluación (...) Para entender el valor de la plata Tomy recibe una mensualidad en pesos. Tomy juega al Fortnite y pregunta: 'Mamá... ¿por qué yo antes con cuatro mensualidades me compraba una armadura y ahora compro media armadura? Pregunta razonable. Porque el precio está en dólares, y el peso se deprecia", explicó Álvarez Agis.

Y continuó: "¿Cómo hacemos para que Tomy cuando tenga 25 años lo podamos convencer de que el ministro de Economía se pare y diga: 'Ahora sí, hay que ahorrar en pesos'?"

"Me vienen cagando de chiquito, desde el Fortnite. Cuando vos a los 7 años aprendiste eso, necesitás décadas para sacarte eso de encima. Por lo cagaron 5 veces. Argentina viene así hace 100 años", dijo y concluyó: "Recuperar una moneda es super complejo, porque hay que convencer a la gente de que no ahorre en dólares”.

Por otro lado, el titular de PxQ se mostró a favor de una moneda común en la región, pero siempre y cuando Brasil haga la inversión acorde bajo el mando de Lula.

La teoría maradonianda

El exviceministro de Economía durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Emmanuel Álvarez Agis explicó la "Teoría maradoniana" de la tasa de interés del Banco Central de Inglaterra.

"Se inventa la teoría maradoniana de la tasa de interés que habla del juego de expectativas. Lo que hizo el Banco Central de Inglaterra fue construir una reputación tal que le pasó lo que le pasó a Maradona en el 2do gol a los ingleses", explicó Agis.

Así lo explicó: "Maradona corrió en línea recta. Como había construido la reputación de ser el mejor jugador del mundo, solo con que el defensor pensara que con un amague lo dejaba pagando y que no iba a correr en línea recta, todos se iban tirando por la expectativa que enganche, solo por la expectativa".

"Conclusión: ni tuvo que enganchar, corrió en línea recta. ¿Cómo se aplica al Banco Central? Si se complica la economía vos decís 'me parece que va a subir la tasa de interés', tenés la expectativa y como tiene tanta reputación la gente reacciona antes... tirate porque va a enganchar. Cuando vos lográs eso no tenés que tocar la tasa de interés", señaló.

Inflación

Respecto a la inflación, dijo: "Cuando escuchás a un economista que dice: '¿sabés por qué sube la inflación? porque hay cuatro hijos de puta que suben los precios?' Y yo digo: si fuese así, ya los hubiésemos matado a esos cuatro, y tendríamos inflación 0. Es una simplificación eso, y es más complejo. Aunque a veces es eso".

"El problema más acuciante es la inflación. Tenemos inflación crónica, y es más difícil de resolver que la hiperinflación. Porque lo que hacés para salir de la inflación, es lo que consolida la inflación crónica", explicó Álvarez Agis.

Al respecto, sostuvo que hay un problema con los precios relativos de la economía. Y ejemplificó que el alquiler de un monoambiente cuesta lo mismo que dos pareces de zapatillas.

El problema es que lo que hace uno individualmente puede ser buenísimo, pero colectivamente es malo

Es lo que pasa con una avalancha en una tribuna. Basta con que un boludo la haga para que la haga el resto. Eso pasa con los precios

Tarifas

Respecto a las tarifas de los servicios públicos consideró que no se tocan hoy en la medida que se debiera debido a que es una medida "es macrista", pero reclamó que debe hacerse. "Las herramientas no tienen ideologías", dijo al sostener que Macri se equivocó en la brusca corrección, al igual que el peronismo lo hizo al congelarla.

"Le estamos regalando la luz y el gas a los ricos", sentenció.