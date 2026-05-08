Creció con fuerza el empleo en EEUU y se diluyen las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en 2026 y 2027

Fue la primera vez desde 2024 que el empleo mostró un crecimiento de más de 100.000 puestos de trabajo por dos meses consecutivos. Para los expertos, eso le resta presión al banco central norteamericano para bajar la tasa.

Los datos de empleo de EEUU llegan en medio del recambio en la presidencia de la Fed entre Jerome Powell y Kevin Warsh.

Por segundo mes consecutivo, el crecimiento del empleo en EEUU superó las expectativas de Wall Street , alcanzando los 115.000 puestos de trabajo creados en abril, mientras que el desempleo se mantuvo en el 4,3% , en línea con el consenso. Esos buenos datos disminuyeron aún más las expectativas en el mercado de que la Reserva Federal (Fed) pueda bajar las tasas en 2026 o incluso 2027 .

Esos puestos de trabajo en abril fueron casi el doble de los 65.000 estimados por los analistas del mercado . Además, en la revisión de los números de marzo también se aumentaron la cantidad de trabajos creados, que ahora fueron estimados en 185.000 desde los 178.000 previos .

Así, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3% por segundo mes consecutivo, aunque si se incluye la tasa de subempleo, ese número mostró un avance de 0,2 puntos hasta el 8,2%.

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) explicaron que la suba de la métrica de subempleo "sugiere que aumentó la cantidad de personas que necesitan trabajar más horas o que se encuentran en posiciones por debajo de sus capacidades, una señal típica de enfriamiento incipiente del mercado laboral".

Sobre los salarios, la suba mensual fue de 0,2%, por debajo del 0,3% esperado y repitiendo la lectura débil de marzo. " Con una inflación PCE de 0,7% mensual en marzo , los salarios estarían creciendo muy por debajo de los precios y erosionándose en términos reales ", ahondaron.

mercado de trabajo eeuu Mikhail Nilov

¿Qué sectores impulsaron el mercado de trabajo?

"Los importantes aumentos en los puestos de trabajo de los sectores de la salud, el transporte y el almacenamiento elevaron el número total e hicieron de marzo y abril los primeros dos informes consecutivos con un crecimiento del empleo de seis cifras desde finales de 2024", destacaron desde el Centro Schwab de Investigación Financiera (SCFR).

El estratega sénior de investigación de Pepperstone, Michael Brown, también destacó el incremento en las contrataciones en los sectores de Salud y Educación, que, "una vez más, impulsaron la mayor parte del aumento del empleo, como ha ocurrido con frecuencia en los últimos meses".

"Uno de los riesgos latentes en el mercado de empleo radicaba en que el crecimiento de las nóminas estaba sostenido casi exclusivamente por salud y asistencia social", comentó PPI en su último informe. "Por eso la primera buena noticia del reporte de abril es que el sector de comercio, transporte y servicios fue el mayor contribuidor con 60 mil empleos, mientras que salud y asistencia social aportó 54 mil, sugiriendo una distribución más saludable de la creación de empleo".

"Habrá que esperar a ver si esta tendencia se consolida o abril fue una excepción", agregó. De todas maneras, enfatizaron que "el promedio móvil de tres meses se ubicó en 48 mil empleos todavía por debajo del breakeven ("punto de equilibrio", en español) que estima la Fed de Kansas en torno a 60-85 mil para el actual contexto demográfico".

La sociedad de bolsa explicó que ese ritmo mínimo de creación de empleo es el necesario para que la tasa de desempleo se mantenga estable, dado el crecimiento de la población activa. Cuando crecen por debajo de ese umbral, el desempleo tendería a subir. Cuando crecen por encima, tendería a bajar.

Matices en el crecimiento del empleo

Brown advirtió que "es probable" que el informe de empleo que difundió este vierne la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) "esté sobreestimando el crecimiento del empleo en alrededor de 60.000 puestos al mes", en referencia a los dichos del titular de la Fed, Jerome Powell, el pasado 10 de diciembre. "En definitiva nos encontramos en un mercado laboral que, en general, sigue caracterizándose por una 'contratación y despido lentos'".

Además, destacó que "tanto el sector de la Información como el de las Actividades Financieras registraron descensos mensuales en el empleo, lo que algunos podrían atribuir a que la creciente adopción de la IA está frenando el crecimiento del empleo en ciertos sectores de la economía".

A su vez, el dato de empleo mostró que la participación laboral se redujo hacia 61,8% desde 61,9% en marzo, cuando no se proyectaban cambios en las estimaciones de los analistas, y "profundizando una tendencia bajista que viene desde fines de 2024 y que explica en parte por qué, pese a la desaceleración en la creación de empleo, la tasa de desempleo no sube", según PPI.

"¿Por qué cae la Población Económicamente Activa?", se preguntaron los analistas de la Alyc. Desde su perspectiva, existen tres motivos. El primero es "por la ola de retiros de los baby boomers (la cohorte nacida entre 1946 y 1964) que están abandonando estructuralmente la fuerza laboral".

El segundo "es la desaceleración abrupta de la inmigración bajo la administración actual, que redujo el flujo neto de migrantes en 2025 (lejos del pico de 2023-24) y limitó la capacidad de reemplazar a los trabajadores que se retiran".

El tercero es "la salida silenciosa de trabajadores extranjeros que ya estaban en el país pero que ante el endurecimiento del control migratorio prefieren mantenerse fuera del mercado formal". Como consecuencia, "la creación de empleo que en otra época se habría considerado débil hoy alcanza para mantener la tasa de desempleo estable".

fed reserva federal.jpg La Fed cambiará de presidente la próxima semana. Federal Reserve

El mercado no espera recortes

Por su parte, desde Balanz explicaron que "el dato de hoy revela un mercado laboral que no parece mostrar urgencia respecto a la necesidad de cortes en la tasa de política monetaria en el corto plazo". Como consecuencia, "el mercado ya eliminó los recortes esperados en la tasa de política monetaria de la Fed para 2026 y 2027 producto de la presión en el precio del petróleo y derivados".

Desde el SCFR enfatizaron que "las probabilidades de una suba de tasas suelen aumentar cada vez que la guerra se intensifica y el precio del crudo se dispara, lo que subraya el papel clave que desempeñan ahora los altos precios del crudo en la determinación de la posible política de la Fed".

Aclararon que "ningún informe de empleo por sí solo probablemente afecte la política de tasas de la Reserva Federal, especialmente a juzgar por el reciente discurso restrictivo de sus miembros".

Y argumentaron que "probablemente se necesitarían varios meses de crecimiento de empleo consistentemente bajo para que la Fed cambie su aparente inclinación a mantener las tasas sin cambios, o una mejora significativa en la inflación".

En consonancia, Brown opinó que de cara al futuro, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) - el organismo de la Fed que fija las tasas - "se mantendrá por el momento en una actitud de 'esperar y ver', sin modificar los tipos de interés mientras el nominado a la presidencia, (Kevin) Warsh, toma las riendas, centrándose por ahora firmemente en la inflación".

El traspaso se haría efectivo el próximo viernes, por lo que será el primer dato del mercado de trabajo que tendrá Warsh en sus manos.