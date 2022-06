Economista Luis Palma Cané anticipó cuál es la próxima batalla por la emisión "desenfrenada"

En ese sentido, aseguró que el peso "no existe como moneda porque no sirve de instrumento de ahorro. Entonces, al no tener moneda y emitir, va a llegar una crisis de corrida del peso".

En declaraciones a Radio Rivadavia, Palma Cané descreyó del pronóstico oficial del 60% de inflación para este año, por entender que la suba de precios "ya está corriendo hoy al 80%".

El economista comentó también que, a nivel mundial, los bancos centrales "ya definieron que la prioridad es la inflación".

Pero aclaró que el debate y la próxima batalla que se viene es "inflación versus desaceleración" y explicó: "Cuando se suben las tasas de interés y se retira liquidez del sistema financiero, se enfría la economía".

En consecuencia, consideró que "el trabajo fino es bajar la inflación sin que la inevitable desaceleración se convierta en una recesión".

"Creo que lo que hay que esperar es un menor crecimiento mundial y eventualmente una recesión global", estimó.