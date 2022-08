Inflación y dólar: según The New York Times, Argentina vive en una "economía bizarra" The New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, publicó un informe sobre los argentinos y la inflación. "Si cree que la inflación del 9% es mala, imagine el 90%", empezó el artículo elaborado por los periodistas Jack Nicas y Ana Lankes que visitaron el país y lo recorrieron junto a Sebastián López Branch.