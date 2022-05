Cómo es la reforma laboral que propone Espert

En la misma línea, el diputado aseguró que “el 40% de la fuerza laboral argentina trabaja en negro por culpa de las leyes laborales actuales”. “Cambiarlas no es quitar derechos”, precisó y agregó: “En todo caso, los estás dando. Hay que ayudar al blanqueo de aquel sector”.

“Hay 7 millones de personas que trabajan bajo la informalidad. El único derecho que tienen es un salario de miseria. Por eso insisto. Los que queremos cambiar el sistema de leyes laborales, la cantidad de impuestos que se pagan, una economía que no comercia con el mundo, solo queremos ayudar a la gente”, profundizó.

“Ni éste ni ningún problema se va a solucionar si no se hace nada al respecto. La cuestión no está en cambiar a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner. Acá hay que cambiar, entre otras cosas, a la Justicia, al Poder Judicial”, sostuvo.

En otro orden de temas, el economista liberal pronosticó un índice del 70% para finales de año y alertó que “están jugando con fuego”. “Hace 4 meses que soy diputado. Y la verdad que siento una gran decepción por la política. Siento vergüenza. Hay mucha responsabilidad del Frente de Todos en esto”, completó.

En tanto, explicó por qué no sería posible aplicar una dolarización de la economía argentina. “La gente tiene aprecio por el dólar porque no quiere al peso. ¿Por qué no quiere al peso? Por la inflación. La clave está en la inflación, que es un problema monetario”, detalló.

“Aunque mates al peso, te queda el motivo para emitir peso que es el déficit”, afirmó para luego indicar que “si no solucionas el problema del déficit, vas a tener que desdolarizar al año de haber dolarizado. Este es el inconveniente que impide que cualquier régimen monetario funcione”.