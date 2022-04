En qué países se puede vivir con la jubilación y qué puesto ocupa la Argentina

En varios países, las pensiones no son imponibles ni contributivas. En algunos países, la pensión es un ingreso sobre el que hay que pagar impuestos. Además, hay países donde también se cobra una contribución del seguro de salud sobre la pensión. Para que la comparación fuera justa, se tomaron en cuenta los montos netos, es decir, el dinero que efectivamente recibe el pensionado en su cuenta bancaria o en efectivo.

De los 44 países considerados en el estudio, los habitantes de Noruega reciben las pensiones más altas: u$s2017 al mes según las últimas estadísticas oficiales. Suiza (u$s1913) y EE.UU. (u$s1663) también se distinguen por la elevada pensión estatal.

En Argentina, según los últimos datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, más de 4 millones de personas perciben una pensión por jubilación, y la jubilación media es de 48.286,86 pesos netos o u$s453 estadounidenses (25º puesto del ranking).

Los jubilados en Albania (u$s144), Moldavia (u$s143) y Ucrania (u$s123) reciben pensiones de jubilación muy bajas.

Una aclaración que realizan los analistas es que los montos que se muestran representan únicamente las pensiones estatales. El uso de formas adicionales de ahorro, como seguros de retiro, no es obligatorio. Como regla general, el dinero de estos seguros puede ser retirado por un pensionista en un pago único. Por lo tanto, no es posible incluir estas medidas en este estudio. Además, en el caso de Argentina, tampoco consideramos sistemas independientes no incluidos en el SIPA.

jubilaciones.JPG Gentileza: Picodi.com

Canasta básica alimentaria para jubilados

Para este estudio, los analistas conformaron una canasta de alimentos de ejemplo y confrontamos los precios de estos productos con la jubilación promedio. La cesta se compone de 10 grupos de productos: pan, leche, yogur, huevos, arroz, queso, carne, pescado, fruta y verdura. Esta lista es un promedio de las recomendaciones de la OMS y del ministerio de salud local para la nutrición de las personas mayores. Aunque la lista es muy limitada, estos productos, en las cantidades dadas, son suficientes para cubrir los requerimientos mínimos mensuales de nutrientes de una persona mayor promedio.

Pan (12 barras de 500 g) – $1310

Arroz (3 kg) – $290

Huevos (20 unidades) – $250

Leche (12 l) – $1010

Yogur (5 l) – $2600

Queso (1,5 kg) – $1000

Pollo y ternera (3 kg) – $1130

Pescado (3 kg) – $2550

Fruta (9 kg) – $1200

Verdura (15 kg) – $1530

El valor de la canasta de productos alimenticios básicos en Argentina en marzo de 2022 es de AR$ 12.870. Así, los alimentos básicos que aseguran únicamente la supervivencia equivalen al 26,7% de la jubilación media argentina.

¿Dónde es posible vivir en el momento de retiro?

Aunque las preferencias alimentarias y la percepción de una vida cómoda varían de una región a otra e incluso dependen de la persona, decidimos comparar los precios de los alimentos básicos con las jubilaciones promedio en diferentes países.

La mejor relación entre los precios de los alimentos y las jubilaciones se registró en Noruega, Austria y Francia. En estos países, la canasta básica de productos representa el 13,4%, 13,7% y 14,3% de la pensión promedio, respectivamente.

En este ranking, Argentina ocupa el puesto 23 de 44 países con un resultado del 26,7%, por delante de países como Brasil (41,4% y puesto 34), Chile (43,2% y puesto 35) y Perú (65,5% y puesto 41).

Entre los países incluidos en este estudio, la situación de los jubilados en Albania, Belarús y Ucrania es la peor. La mera canasta de productos básicos consume el 72,8%, 76,7% y 84,9% de su jubilación, respectivamente.