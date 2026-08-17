Criptomonedas: Bitcoin se consolida por encima de los u$s64.000 y las altcoins suben hasta 2% + Agregar ámbito en









En tanto, Ethereum anota un marcado avance en los últimos 7 días que lo posicionan por encima de los u$s1.900. La red Cardano sumó el token TSLVR, que permite adquirir exposición económica a la plata física.

Bitcoin avanza en el comienzo de la semana.

El Bitcoin (BTC) avanza 1,7% este lunes en el mercado de las criptomonedas y se consolida en los u$s64.268,47, mientras que Ethereum (ETH) también opera al alza con un suba del 1% a los u$s1.906,52. En tanto las demás alternativas trepan en su mayoría hasta 2%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, la escalda de las altcoins es liderada por Hyperliquid (HYPE) a los u$s59,00, seguida por Solana (SOL) con un 0,5% a los u$s75,82. En tanto la memecoin Dogecoin (DOGE) también trepa 0,5% hasta u$s0,07031.

En el otro extremo, Tron (TRX) pierde 0,4% a los u$s0,3308, mientras que BNB, el token de Binance, lo hace 0,2% a los u$s605,66. A su vez, Ripple (XRP) cae 0,1% a u$s1,00.

Los ETFs de BTC al contado que operan en EEUU cerraron la última semana con un saldo negativo de unos u$s390 millones, en una nueva señal de cautela entre los inversores institucionales. Entre el 10 y el 14 de agosto, el fondo de Fidelity concentró la mayor parte de los retiros, con salidas por aproximadamente u$s153 millones. El movimiento se produjo en un escenario marcado por tasas de interés elevadas en el país norteamericano y un dólar firme, dos factores que restringen la liquidez y reducen el atractivo de los activos de mayor riesgo.

Sin embargo, la magnitud de las salidas debe ponerse en perspectiva, puesto que estos ETFs acumulan unos u$s76.610 millones en activos netos, por lo que los retiros de la última semana representan alrededor del 0,51% del total. Para algunos analistas, además, parte de la salida responde al desarme de estrategias de arbitraje entre el mercado contado y los futuros, y no necesariamente a un cambio de fondo en la posición de los grandes inversores frente a Bitcoin.

El comportamiento de los flujos quedará atado a la evolución de la liquidez financiera estadounidense y a la rentabilidad relativa de otros activos. En particular, el nivel de las tasas de los bonos del Tesoro puede seguir absorbiendo fondos que, en un escenario de mayor liquidez, podrían dirigirse hacia BTC. Plata en blockchain: un nuevo paso para la tokenización de activos reales La tokenización de activos físicos suma un nuevo capítulo con la llegada de la plata a la red Cardano. El proyecto desarrollado por L4VA junto con Toto Finance permite acceder a una representación digital de lingotes de plata mediante el token TSLVR. El activo busca seguir el valor de la plata física depositada en custodia y puede negociarse de manera fraccionada a través de mercados descentralizados dentro del ecosistema de Cardano. El lanzamiento se inscribe en la expansión de los llamados activos del mundo real (RWA), que permiten llevar commodities y otros bienes físicos a redes blockchain para facilitar su negociación y ampliar el acceso a inversores. La plata cotiza actualmente en torno de los u$s66 por onza y el mercado global del metal supera los u$s2,5 billones. La iniciativa prevé además sumar nuevas bóvedas respaldadas por otros metales y materias primas, con una eventual expansión hacia otras redes blockchain.

Temas Bitcoin

Criptomonedas

Ethereum