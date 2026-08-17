En un paralelismo con San Martín, Javier Milei habló de los "nuevos enemigos" y redobló su apuesta por la "batalla cultural"

El Presidente retomó su agenda pública este lunes, tras encabezar el acto en homenaje al procer. Tendrá una semana con reuniones políticas, encuentros con gobernadores y dos presentaciones.

En el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín , Javier Milei reivindicó el legado de libertad del prócer y utilizó su figura para defender los principales ejes de su gestión. El Presidente destacó la frase “Seamos libres, que lo demás no importa nada” y sostuvo que la independencia carece de sentido si no está acompañada por la libertad.

Durante su discurso, Milei destacó el lugar del general José de San Martín en lo más alto de la historia argentina ya que "fue quien nos liberó del yugo español" y recordó "su compromiso con defender nuestra libertad hasta la muerte de aquellos que no querían reconocerla", hecho que dio lugar a la declaración de independencia. También, dijo el Presidente, dejó "un legado inmortal" encarnado en una frase que "es una obligación" para todos los argentinos. Y citó: "Seamos libres, que lo demás no importa nada".

El jefe de Estado libertario volvió una y otra vez sobre la importancia de la libertad para la construcción del Estado argentino, en un guiño directo a la actualidad política y económica del país. " Independencia sin libertad era vacía , pues no implicaba otra cosa más que cambiar un tirano español por un criollo. Su gesta, su esfuerzo y su sacrificio encerraban esta consigna poderosa: le demandaban también a las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata darse a sí mismas una Constitución que preserve y aumente la libertad", enfatizó.

Para Milei, la grandeza de San Martín no solo se observa en su valentía a la hora de luchar, a través de las armas, por "una causa justa" y "liberar a medio continente" . También radica su magnanimidad a la hora de "dejarle lugar al pueblo para elegir su propio gobierno" .

Durante su reconstrucción de la historia, cuestionó el avance del Estado sobre distintos ámbitos de la vida económica y social y sostuvo que la Argentina fue perdiendo las libertades conquistadas “para comerciar”, “para emprender” e incluso “para criticar a quienes suprimían nuestras libertades”. En ese sentido, afirmó que esas restricciones fueron impulsadas “en nombre de ampliar un Estado gigante” y remarcó: “La libertad no es el punto de reposo de los gobiernos. Es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse”.

Milei advirtió por “nuevos enemigos” de la libertad y llamó a dar la “batalla cultural”

El mandatario también planteó que la defensa de la libertad implica enfrentar a quienes buscan limitarla. “Los enemigos de la libertad existen y no descansan”, aseguró, y agregó que la libertad es “un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él”. Para Milei, esa tarea debe continuar generación tras generación y constituye una responsabilidad hacia las futuras generaciones.

El Presidente trasladó esa concepción al escenario internacional y sostuvo que la Argentina enfrenta “nuevos desafíos” ante un mundo cada vez más complejo. En ese marco, defendió el fortalecimiento militar: “Para poder pararnos firmemente en el concierto de las naciones y defender nuestros intereses necesitamos unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas”. También mencionó como objetivos la protección de las fronteras, la elección de alianzas geopolíticas, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia.

En el plano interno, Milei vinculó la defensa de la libertad con el crecimiento económico y la prosperidad. “Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor”, afirmó. Por eso, sostuvo que la misión del Gobierno es generar “la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar” la vida personal y familiar, al tiempo que reivindicó la necesidad de dar “la batalla cultural” para defender los valores asociados a ese modelo.

Hacia el final, Milei aseguró que su Gobierno continuará avanzando pese a las resistencias y cuestionó a quienes pretenden regresar al modelo anterior. “Hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce”, afirmó. Y cerró con una reivindicación de su principal bandera política: “Todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar en todos los frentes el mayor legado del General San Martín, una patria libre y un pueblo próspero”. Luego concluyó: “Que viva el General San Martín, que viva la Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo”.

Milei junto a Jorge Macri en el acto homenaje a San Martín.

La reaparición de Milei después de varios días de bajo perfil

La actividad marcó el regreso de Milei a la escena pública después de varios días de reuniones privadas y una agenda concentrada en la Quinta de Olivos. La última actividad pública mencionada fue su participación en la ceremonia de asunción del flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizada en Cali. Desde su regreso al país, el jefe de Estado mantuvo principalmente encuentros cerrados.

Durante ese período, la atención del Gobierno estuvo puesta en la mesa política encabezada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario. La agenda incluyó las negociaciones parlamentarias y la búsqueda de recomponer vínculos con distintos sectores aliados.

La agenda de Milei: mesa política, gobernadores y dos actos clave

Tras encabezar el acto homenaje a San MArtín, Javier Milei tendrá desde este martes una semana cargada de actividad política y de gestión. La agenda presidencial combinará la reunión de la Mesa Política, encuentros con gobernadores y funcionarios y dos apariciones públicas vinculadas con la situación económica del país.

Mañana comenzará con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11. Dos horas más tarde se reunirá la mesa política del Gobierno, uno de los principales encuentros de la semana para el oficialismo. Por la tarde, Karina Milei encabezará una reunión interdisciplinaria para avanzar en la organización de una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, con participación de ministros, representantes de la Iglesia y funcionarios porteños.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Energía mantendrán un encuentro con gobernadores del Norte Grande para continuar el análisis del proyecto de zonas cálidas. El miércoles, en tanto, Santilli recibirá en Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en una reunión que se suma a la estrategia del Gobierno de mantener conversaciones con los mandatarios provinciales.

El jueves será uno de los días de mayor exposición para Milei. El Presidente participará a las 12.30 de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por el Council of the Americas y realizada en el Hotel Alvear. La jornada estará además atravesada por la agenda de seguridad, ya que entre el 18 y el 20 de agosto se desarrollará en Buenos Aires la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), coorganizada por Argentina y la DEA.

La semana presidencial terminará el viernes con un viaje a Rosario. Milei participará de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde está previsto que pronuncie un discurso. El cierre tendrá así un fuerte componente económico, luego de una semana que habrá combinado la discusión política interna, el vínculo con las provincias y la agenda internacional y de seguridad.

Jorge Macri, presente en el acto junto a Milei

La presencia de Jorge Macri es uno de los aspectos políticos destacados de la jornada. El jefe de Gobierno porteño tuvo primero su propio homenaje a San Martín en la misma plaza para luego participar del acto organizado por la Casa Rosada.

La actividad porteña comenzó a las 10, con música en vivo, foodtrucks y propuestas familiares. Macri tiene previsto brindar un mensaje a las 12 y, desde las 14:30, el lugar quedará a disposición del Gobierno nacional para la llegada de Milei.

El encuentro se produce mientras La Libertad Avanza y el PRO intentan recomponer su relación de cara al escenario político de 2027. En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los principales puntos de discusión.

El diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO

La presencia de Jorge Macri adquiere mayor relevancia por las conversaciones que retomaron los principales referentes de ambos espacios. Karina Milei y Mauricio Macri volvieron a establecer contacto, mientras distintos dirigentes comenzaron a trabajar en una posible coordinación política.

En ese proceso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo reuniones con gobernadores y funcionó como interlocutor para abrir una nueva instancia de diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO. También participaron de esas conversaciones Eduardo “Lule” Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. El encuentro fue definido por sus protagonistas como “un primer paso” para mejorar la relación entre ambos sectores.

Jorge Macri, además, ya manifestó su intención de buscar la reelección en la Ciudad, mientras que su primo y presidente del PRO también pretende mantener al partido al frente del distrito. Del otro lado, existe la posibilidad de que Karina Milei impulse una candidatura libertaria para competir por el mismo bastión.