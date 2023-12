Las claves para entender la economía que viene tras medidas de Luis Caputo.

Cepo al dólar: ¿se liberará?

Las restricciones cambiarias continuarán, al menos por el momento, ya que el Banco Central no dispone de las reservas necesarias para abastecer la demanda. Actualmente la autoridad monetaria tiene un rojo estimado en u$s11.000 millones, según el mercado, y una deuda de importadores que en septiembre llegó a u$s43.000 millones. Sin embargo, con la devaluación, se espera una reducción de la brecha cambiaria, de los niveles de 150% a menos de 40%.

¿Se podrá comprar dólar ahorro?

En relación con el punto anterior al continuar las restricciones cambiarias, también se mantiene la limitación de compra de dólares en u$s200 mensual. El precio de referencia de esta divisa es $1.312, según el Banco Nación, y está compuesto por el tipo de cambio oficial ($820) más el impuesto PAIS de 30% ($246) más la percepción de Ganancias del 30% ($246).

Dólar tarjeta: ¿qué pasará con los consumos en plásticos y servicios de streaming?

El mismo precio del dólar ahorro a $1.312 también se aplicará para pagos en pesos de los consumos con tarjeta, para la contratación de servicios de turismo en el exterior y para la importación de determinados productos suntuarios.

En tanto, para los servicios de streaming el costo del dólar es de $1.304. Este tipo de cambio diferencial está compuesto por el oficial del Banco Nación ($820) más el impuesto PAIS de 8% ($66), una percepción de Ganancias del 30% ($246) y el IVA de 21% ($172).

Dólar blue: ¿a cuánto podría llegar?

El mercado prevé que los tipos de cambios paralelos, como el blue y el MEP, aumenten en los próximos días un 20%, lo que llevaría a la brecha con el oficial arriba del 50%.

El techo del tipo de cambio paralelo sería, según los especialistas, el costo del dólar tarjeta, que actualmente se encuentra en $1.312.

"La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar, ya que no va a haber plata. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $1.320, lo cual va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más", explicó a Ámbito el analista financiero Salvador Di Stefano.

BCRA: ¿qué pasará con la tasa de interés?

El Banco Central (BCRA) informó que la tasa de interés se mantendrá sin cambios en 133% de tasa nominal anual (TNA), lo que equivale a una tasa efectiva mensual (TEM) de 11% y una tasa efectiva anual (TEA) de 255%.

Por otro lado, reducirá la tasa de Pase Pasivos, que son colocaciones a un día que hacen los bancos privados en el Banco Central, de 126% a 100%, para disminuir el pago de intereses y a su vez fomentar a que se utilicen instrumentos más largos.

Importación: ¿qué va a pasar con la deuda comercial?

La deuda comercial del Estado con los importadores de bienes en septiembre se ubicó en u$s43.000 millones. De este total, solo en los últimos dos años se acumularon u$s24.000 millones. En ese contexto, el Banco Central liberó los dólares para garantizar el acceso de los importadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El organismo liderado por Santiago Bausili, eliminó la necesidad de contar con conformidad previa para pagar importaciones y estableció un sistema escalonado de acceso al mercado de cambios.

Ajuste fiscal: ¿cómo será y quién lo paga?

El ajuste fiscal pasará sobre todo por la licuación de gastos. Esto tiene que ver con que el Gobierno prorrogará el presupuesto 2023, por lo cual los gastos se licuarán por la aceleración inflacionaria, la reducción de transferencias a provincias, obra pública y subsidios de tarifas y transporte.

Otra cosa que puede impactar es la posible suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, aunque una norma de este tipo debe pasar si o si por el Congreso, debido a que la actualización trimestral es ley.

Caputo también confirmó que se suspenderá la pauta oficial por un año, se bajará la cantidad de empleados públicos y que se reducirá la estructura del Estado.

Asimismo, Economía busca incrementar los ingresos gracias a una suba de retenciones a las exportaciones al 15% y del impuesto PAIS para importaciones del 7,5% a 17,5%. También podría enviar al Congreso un pedido de revisión de los cambios realizados en el impuesto a las Ganancias, y una iniciativa de “adelanto” del pago del impuesto a los Bienes Personales con una alícuota preferencial.

Según estimaciones oficiales, el Gobierno podría recortar 3% del PBI en 2024, mientras que gracias a la mayor presión tributaria podría recaudar un extra de otros 2,2% del producto. De esta manera se lograría equilibrar las cuentas financieras del Estado en un año, ya que en 2023 se espera que terminen en torno a un déficit de 5% del PBI.

¿Qué pasará con las Leliq y otros pasivos del Banco Central?

Si bien el ministro de Economía no se refirió a la "bomba de Leliqs" del Banco Central, un tema en el que hacía mucho hincapié el presidente, estos pasaron a instrumentos a menor plazo en el último mes, con lo cual ahora pasaron a ser una "bomba" Pases Pasivos.

En ese sentido, el BCRA redujo la tasa de de 126% a 100%, para disminuir el pago de intereses. Además, la fuerte devaluación “licuará” parte de los pasivos de la autoridad monetaria.