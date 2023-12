Qué pasará con el dólar blue tras la fuerte devaluación anunciada por Luis Caputo, según gurúes de la City

"La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $2.000, lo cual va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más", explicó el analista financiero.