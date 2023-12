Detalles del plan de Luis Caputo: cambios en dólar tarjeta, impuesto a las Ganancias, y lanzará moratoria y blanqueo

Asimismo, para atender la deuda con importadores estimada en unos 30.000 mil millones de dólares, se emitirán bonos que se adquirirán en pesos (logrando de esta manera sacar pesos en circulación) . Estos instrumentos serán posibles de canjear para hacer frente con sus obligaciones. Estos bonos tendrán “más premio” por “más plazo”.

Otro de los temas, es la eliminación de las SIRA que serán reemplazadas por un sistema estadístico. “No habrá más autorizaciones”, afirman en el equipo económico, es decir se podrá importar libremente pero la AFIP informará en que plazos podrá hacerse el pago.

Respecto al pago al FMI a fin de mes en el entorno afirman, “se cuentan con los fondos” y no se recurrirá al swap chino sino a un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, comentan en el entorno del ministro de Economía.

Caputo, presentó este lunes un paquete de urgencia económica orientado a reducir el déficit fiscal, ordenar las variables económicas y evitar la hiperinflación. En total concordancia con lo planteado por el presidente Javier Milei en su discurso inaugural, el titular del Palacio de Hacienda planteó la necesidad de eliminar el déficit de 5,5% del PIB que hoy se registra.

El mayor énfasis del discurso de Caputo estuvo centrado en explicar que el origen de los problemas de la economía debe buscarse en el desequilibrio fiscal, en la “adicción” a gastar más de lo que se recauda.

No resulta casual entonces que la mayor cantidad de anuncios se refieran a esta cuestión. En concreto, no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, no habrá publicidad oficial (34 mil millones de pesos de ahorro), se reduce a la mitad la cantidad de ministerios y secretarías, se reducen “al mínimo” las transferencias discrecionales a las provincias, el Estado no licitará nueva obra pública y cancelará las que no hayan comenzado.

La reducción de las transferencias a las provincias llegaría a 0,5% del PIB. El recorte de la obra pública pasaría de 1,7% del PIB a 1%, es decir una disminución de 0,7%. Si bien el ministro no precisó en cuanto tiempo se eliminarán los subsidios a las tarifas, por este concepto se espera un ahorro de 0,7%.

Para cerrar el desequilibrio fiscal, también se prevén medidas de aumento de los ingresos. Se mantiene en 30% las retenciones a la soja y se aplica 15% al resto. Asimismo, se eleva el impuesto PAIS a 17,5%, con un aporte de 0,8% del PIB. Los aumentos de las retenciones significarán medio punto, en tanto que se prevén ingresos por la revisión de la reforma de Ganancias y por Bienes Personales, moratoria y blanqueo.