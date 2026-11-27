El regreso de Jensen Huang a Nvidia revive las historias de ejecutivos como Steve Jobs, Sam Altman y Bob Iger, que recuperaron la conducción de grandes compañías.

El regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia se suma a otros casos de grandes ejecutivos que recuperaron la conducción de sus compañías.

Fundar una empresa multimillonaria no garantiza un puesto de por vida. Steve Jobs fue desplazado de Apple, Sam Altman fue despedido de OpenAI y Jack Dorsey perdió la conducción de Twitter apenas dos años después de su creación. Sin embargo, todos terminaron regresando a las compañías que habían ayudado a construir.

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La renuncia y el regreso en tiempo récord de Jensen Huang al frente de Nvidia volvió a poner el foco sobre estas historias. El ejecutivo había dejado su cargo tras conocerse tres presuntas relaciones extramatrimoniales en las que podría haber revelado información sensible de la compañía. Apenas once días después, el directorio decidió reincorporarlo por unanimidad, aunque la empresa mantiene abierta una investigación interna.

Los motivos detrás de estos regresos son diversos. En algunos casos, fueron los malos resultados financieros los que llevaron a los directorios a convocar nuevamente a sus antiguos ejecutivos. En otros, las disputas internas y la presión de los empleados y accionistas terminaron por revertir las decisiones empresariales.

El cofundador de Nvidia recuperó la conducción de la compañía en apenas once días. Su salida había generado incertidumbre en una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, especializada en el diseño de procesadores utilizados para inteligencia artificial.

Tras mantener varias reuniones con Huang, el directorio resolvió por unanimidad su reincorporación en beneficio de los accionistas, empleados, socios y clientes de la empresa.

Su regreso, sin embargo, no puso fin a la investigación interna sobre la posible divulgación de información sensible de la compañía.

2. OpenAI - Sam Altman

Cinco días fueron suficientes para que Sam Altman recuperara su puesto al frente de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. El 17 de noviembre de 2023, el directorio había anunciado su despido por considerar que el ejecutivo no había sido suficientemente transparente en sus comunicaciones.

La decisión provocó una crisis interna. Gran parte de los empleados amenazó con abandonar la compañía, mientras que Microsoft anunció la incorporación de Altman y Greg Brockman, otro de los fundadores de OpenAI.

El 22 de noviembre se anunció un acuerdo para su regreso, que también contempló una reorganización del directorio y la salida de varios de los responsables de su despido. Su reincorporación quedó formalizada el 29 de noviembre.

3. Apple - Steve Jobs

Uno de los casos más emblemáticos del mundo empresarial es el de Steve Jobs, quien fue desplazado de Apple en 1985 y regresó en 1997, cuando el fabricante de computadoras atravesaba una profunda crisis financiera. Años después, el propio ejecutivo aseguró que la compañía había estado a “90 días de la bancarrota”.

Jobs redujo la cantidad de productos, canceló proyectos y concentró los recursos en unas pocas líneas de computadoras. También llegó a un acuerdo con Microsoft, que se comprometió a continuar desarrollando Office para Mac e invirtió u$s150 millones en Apple mediante la compra de acciones sin derecho a voto.

Durante su segunda etapa llegaron algunos de los productos que cambiaron la historia de la compañía, como el iMac, el iPod y el iPhone.

4. Dell - Michael Dell

Michael Dell fundó su empresa de computadoras en 1984, cuando todavía era estudiante universitario. Dos décadas después, en julio de 2004, dejó la dirección ejecutiva en manos de Kevin Rollins, aunque conservó la presidencia del directorio.

La creciente competencia entre los fabricantes de computadoras y las dificultades comerciales y operativas llevaron a la compañía a revisar su conducción. El 31 de enero de 2007, tras la renuncia de Rollins, el fundador volvió a asumir como CEO.

Bajo su conducción, la empresa amplió sus negocios tecnológicos y años después concretó la adquisición de EMC, especializada en almacenamiento de datos e infraestructura informática.

5. Disney - Bob Iger

Después de quince años al frente de Disney, Bob Iger dejó la dirección ejecutiva en febrero de 2020. Su sucesor, Bob Chapek, asumió pocas semanas antes del comienzo de la pandemia, que obligó a cerrar temporalmente los parques temáticos y afectó buena parte de los ingresos del grupo.

A las dificultades de esos años se sumaron las pérdidas del negocio del streaming y las diferencias entre Chapek y el directorio. En noviembre de 2022, Disney anunció la salida del ejecutivo y el regreso inmediato de Iger.

Durante su primera gestión, Iger había impulsado algunas de las mayores adquisiciones de la industria del entretenimiento, entre ellas Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox. En su segunda etapa, debió reorganizar los negocios del grupo, con especial atención a sus plataformas digitales.

6. Starbucks - Howard Schultz

Howard Schultz recuperó la conducción de Starbucks en dos oportunidades. El empresario, uno de los principales responsables de la expansión internacional de la cadena de cafeterías, había dejado su puesto en 2000 y regresó en enero de 2008.

La compañía atravesaba una desaceleración de sus ventas, en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento de sus establecimientos. Schultz impulsó una reorganización que incluyó el cierre de locales con bajo rendimiento.

En 2017 volvió a dejar la dirección ejecutiva, pero en abril de 2022 fue convocado nuevamente como CEO interino, tras la salida de Kevin Johnson. Permaneció en el cargo hasta marzo de 2023, cuando asumió Laxman Narasimhan.

7. Twitter - Jack Dorsey

Jack Dorsey fue desplazado de la dirección ejecutiva de Twitter en octubre de 2008, apenas dos años después del nacimiento de la red social. Su lugar fue ocupado por Evan Williams, otro de los fundadores de la plataforma.

Un año más tarde, Dorsey fundó Square, una empresa especializada en servicios financieros y procesamiento de pagos que posteriormente cambió su nombre a Block.

En julio de 2015, mientras Twitter enfrentaba dificultades para incorporar nuevos usuarios, Dorsey regresó como CEO interino y en octubre fue confirmado en el cargo. Durante varios años dirigió simultáneamente las dos compañías, una situación que generó cuestionamientos entre los inversores. Finalmente, renunció a la conducción de la red social en noviembre de 2021.

8. Reddit - Steve Huffman

Steve Huffman fundó Reddit en 2005 junto con Alexis Ohanian. La plataforma, organizada en comunidades digitales en las que los usuarios comparten contenidos y debaten sobre diferentes temáticas, fue creciendo hasta convertirse en uno de los sitios más conocidos de internet.

Huffman abandonó la compañía en 2009 y regresó como CEO en julio de 2015, en medio de una crisis interna por las políticas de moderación de contenidos.

Durante su segunda gestión, Reddit amplió su negocio publicitario y desarrolló nuevas herramientas para monetizar la plataforma. En marzo de 2024, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

9. Google - Larry Page

A diferencia de otros fundadores que fueron desplazados en medio de conflictos internos, Larry Page dejó la dirección ejecutiva de Google en 2001 para cederle el puesto a Eric Schmidt, un empresario con mayor experiencia en la administración de grandes compañías tecnológicas.

Durante los diez años de gestión de Schmidt, Google consolidó su liderazgo en el mercado de las búsquedas por internet e incorporó negocios como Gmail, Google Maps, Android y YouTube.

En abril de 2011, Page volvió a asumir como CEO y permaneció en el cargo hasta 2015, cuando la creación de Alphabet modificó la estructura empresarial del grupo. El cofundador pasó a dirigir la nueva sociedad controlante, mientras que Sundar Pichai quedó al frente de Google.

10. Zynga - Mark Pincus

Mark Pincus fundó Zynga, la desarrolladora de videojuegos que alcanzó popularidad mundial con títulos como FarmVille y CityVille, utilizados por millones de personas a través de Facebook.

Sin embargo, el crecimiento de los juegos para celulares y la pérdida de popularidad de algunos de sus principales productos comenzaron a afectar los resultados. En julio de 2013, Pincus dejó la dirección ejecutiva y fue reemplazado por Don Mattrick, un exejecutivo de Microsoft vinculado con el negocio de Xbox.

Los problemas comerciales continuaron y en abril de 2015 el fundador recuperó su puesto. Su segunda gestión duró menos de un año, hasta que en marzo de 2016 fue reemplazado por Frank Gibeau, un ejecutivo con trayectoria en Electronic Arts.

Años después, Zynga fue adquirida por Take-Two Interactive, el grupo estadounidense propietario de Rockstar Games, el estudio responsable de la saga Grand Theft Auto.