Estos son los 38 Cedears que reparten dividendos en dólares en diciembre + Agregar ámbito en









Estos Cedears, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETF, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar CCL.

Estos Cedears, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar CCL. Depositphotos

Algunas de las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en diciembre, correspondientes al cuarto trimestre de 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen sus Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente.

Estos Cedears, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar CCL. Depositphotos ¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en diciembre? Estos son los Cedears que pagarán dividendos en dólares en diciembre:

Martes 1 de diciembre Target (TGT): u$s1,16 por acción (24 Cedears).

Petrobras (PBR): u$s0,23 por acción (1 Cedear).

Wells Fargo (WFC): u$s0,50 por acción (5 Cedears). Viernes 4 de diciembre Costco (COST): u$s30,00 por acción (48 Cedears).

Honeywell (HON): u$s0,70 por acción (8 Cedears).

Constellation Energy (CEG): u$s0,43 por acción (45 Cedears). Lunes 7 de diciembre Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción (4 Cedears). Martes 8 de diciembre Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,34 por acción (15 Cedears).

Hecla Mining (HL): u$s0,00 por acción (1 Cedear). Jueves 10 de diciembre Microsoft (MSFT): u$s0,98 por acción (30 Cedears).

IBM (IBM): u$s1,69 por acción (15 Cedears).

Chevron (CVX): u$s1,78 por acción (16 Cedears).

ExxonMobil (XOM): u$s1,07 por acción (10 Cedears).

Eli Lilly (LLY): u$s1,73 por acción (56 Cedears).

S&P Global (SPGI): u$s0,97 por acción (45 Cedears). Viernes 11 de diciembre 3M (MMM): u$s0,78 por acción (10 Cedears).

Amgen (AMGN): u$s2,52 por acción (30 Cedears).

Dow (DOW): u$s0,35 por acción (6 Cedears).

Corning (GLW): u$s0,28 por acción (4 Cedears). Lunes 14 de diciembre Alphabet Clase A (GOOGL): u$s0,22 por acción (58 Cedears). Martes 15 de diciembre Coca-Cola (KO): u$s0,53 por acción (5 Cedears).

McDonald's (MCD): u$s1,93 por acción (24 Cedears).

UnitedHealth (UNH): u$s2,32 por acción (33 Cedears).

Barrick Mining (B): u$s0,25 por acción (2 Cedears). Jueves 17 de diciembre Home Depot (HD): u$s2,33 por acción (32 Cedears).

Qualcomm (QCOM): u$s0,92 por acción (11 Cedears).

HSBC (HSBC): u$s0,10 por acción (2 Cedears).

General Motors (GM): u$s0,18 por acción (6 Cedears). Viernes 18 de diciembre eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (2 Cedears). Lunes 21 de diciembre Shell (SHEL): u$s0,39 por acción (2 Cedears).

Newmont (NEM): u$s0,26 por acción (3 Cedears). Miércoles 23 de diciembre NVIDIA (NVDA): u$s0,25 por acción (24 Cedears). Jueves 24 de diciembre PayPal (PYPL): u$s0,14 por acción (8 Cedears).

Bank of America (BAC): u$s0,32 por acción (4 Cedears).

Garmin (GRMN): u$s1,05 por acción (3 Cedears). Miércoles 30 de diciembre Union Pacific (UNP): u$s1,42 por acción (20 Cedears).

Goldman Sachs (GS): u$s5,00 por acción (13 Cedears). Jueves 31 de diciembre Lockheed Martin (LMT): u$s3,60 por acción (20 Cedears).

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