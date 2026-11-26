Tras los bajos números del consumo masivo y las ventas online en alza, el Black Friday pone a prueba la narrativa del Gobierno respecto al comercio digital. Los detalles, las expectativas de las empresas, y el "comprador comparador", en la nota.

Llega el Black Friday: La campaña se da tras un CyberMonday con alta facturación y en busca de captar compras navideñas.

El viernes 27 de noviembre dará inicio el Black Friday. La campaña llega tras un CyberMonday que facturó $682.185 millones, y en un contexto en el que las empresas y los comercios buscan captar compras navideñas. En ese sentido, un debate central será analizar los motivos de las ventas: si son producto de los descuentos u ofertas , o si, por el contrario, adelantan futuras ventas de diciembre y reflejan la realidad de un consumidor que se volvió mas selectivo.

El contexto no es el mejor: el consumo masivo volvió a mostrar señales de deterioro y profundizó su tendencia a la baja en el inicio del último trimestre del año. Durante el bimestre septiembre-octubre de 2026, las ventas en volumen retrocedieron un 7,5% interanual, la mayor caída de los últimos doce meses relevados.

Según NielsenIQ (NIQ), este dato representó una aceleración de la contracción respecto del período agosto-septiembre, cuando el indicador había registrado una baja del 5,8%. De esta manera, en el acumulado del año, el consumo exhibió una disminución del 1,8% frente al mismo período de 2025 .

Este dato choca contra la narrativa libertaria respecto al devenir económico. Frente a este panorama, tanto el propio Milei como Caputo mencionaron en reiteradas ocasiones, algo muy dicho por los adeptos al oficialismo, que los datos de consumo hay que mirarlos de otro modo, considerando que hay cada vez más ventas online y por vía digital, y que las ventas "en el local" es lógico que mermen .

El Black Friday será un parámetro clave para evaluar el comercio y el consumo online, con consumidores que comparan precios y envíos.

Por ende, toma especial relevancia cómo será el desenvolvimiento y el resultado del Black Friday, cómo una especie de "parámetro" de cómo está el comercio y el consumo , en ese canal que la narrativa libertaria señala como el que está en una vía de crecimiento.

Cómo llega el comercio digital y el antecedente inmediato

Según Facturante, el comercio electrónico argentino llegará al Black Friday 2026 con una doble señal: las promociones siguen movilizando millones de operaciones, pero los consumidores comparan precios, financiación y costos de envío antes de efectuar la compra. De este modo, mañana comenzará una nueva prueba para las empresas, que buscarán sostener ventas y márgenes en la antesala de Navidad.

Cabe precisar que el antecedente inmediato es el CyberMonday del 2 al 4 de noviembre. Según el balance de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), facturó $682.185 millones, con casi 6,5 millones de órdenes, más de 14,6 millones de productos vendidos y descuentos promedio del 32%. Cerca de 800 empresas participaron y declararon haber vendido en tres días el equivalente a 15 jornadas habituales.

De esa manera, el monto creció cerca del 6,8% nominal respecto de 2025 y se vendieron alrededor de un 21% más de unidades, según la comparación interanual del cierre. En esta ocasión, el gran interrogante es si el Black Friday sumará consumo o adelantará ventas de diciembre.

El antecedente inmediato es el CyberMonday del 2 al 4 de noviembre.

CAME ubica la jornada principal el viernes 27 de noviembre, con posibles extensiones al sábado 28 y al domingo 29. Para quienes mantengan ofertas hasta el lunes 30, el antecedente de 2025 el cierre con un gran potencial, aunque no garantiza que se repita el mismo patrón.

El detalle de las compras

Indumentaria y calzado explicó el 17% de los comprobantes del Black Friday 2025, contra el 14% del CyberMonday; software y telecomunicaciones, el 14,5% frente al 10,8%; y electrodomésticos, el 2,4% frente al 1,8%. Por su parte, arte y entretenimiento mostró la relación inversa: 16,3% en Black Friday y 21,4% en CyberMonday, según Facturante.

A su vez, los mayores crecimientos interanuales del Black Friday 2025 se registraron en farmacia, perfumería y belleza (+60%); supermercados y almacenes (+50%); electrodomésticos (+39%); ferretería (+30%); y hogar, muebles y jardín (+24%). Cabe subrayar que la fecha suele movilizar compras habituales y equipamiento del hogar. Estos datos son variaciones de la base de Facturante, no pronósticos para 2026.

Los mayores crecimientos interanuales del Black Friday 2025 se registraron en farmacia, perfumería y belleza (+60%).

Frente a este detalle de los sectores que acumulan más compras, en octubre, el relevamiento de CAME registró una baja real del 1,6% en ventas minoristas pyme, mientras las ventas online de comercios con local a la calle crecieron 17,7% interanual. La divergencia muestra por qué las promociones digitales ganan peso en un mercado de consumo todavía débil.

Un "comprador comparador"

Sin embargo, hay que remarcar que el descuento no es el único factor de decisión de compra. Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de Trendsity, advirtió en la previa del CyberMonday que las marcas transmitan “un mensaje honesto, coherente y respetuoso de sus intereses”. Su análisis describe públicos que evalúan la utilidad de la oferta y la claridad de sus condiciones.

En ese sentido, la CEO indicó que una promoción pierde atractivo si el descuento se diluye entre gastos de envío, restricciones o cuotas poco claras. Mantener precios e información consistentes en cada canal (sea tienda propia o redes) se vuelve indispensable.

"Durante los años de alta inflación, muchas personas compraban anticipadamente o esperaban fechas especiales para protegerse de los aumentos y encontrar oportunidades. Ahora, con una inflación más moderada pero ingresos que siguen muy exigidos, aparece otra lógica: esperar, comparar, buscar el mejor momento y el mejor canal", explicó Mociulsky.

Una promoción pierde atractivo si el descuento se diluye entre gastos de envío, restricciones o cuotas poco claras.

En 2025, el ticket promedio del Black Friday fue de $80.442, pero la mediana quedó en $32.300, según indicó Facturante. La distancia señala que operaciones de mayor importe elevan la media y que la mitad de los comprobantes se ubicó en el valor mediano o por debajo. En esa situación, diseñar una campaña sólo alrededor del promedio podría dejar fuera a compradores de menor presupuesto.

En cuanto a las modalidades de pago, la tarjeta de crédito intervino en el 19% de las operaciones del Black Friday 2025, frente al 16,7% del CyberMonday de ese año. Facturante registró además un crecimiento interanual del 92% en operaciones con crédito.

Más que un día de descuentos: el detalle

Según Slimstock, el Black Friday ya no es solamente un día de descuentos. La Black Week y el Black Month extendieron una campaña en la que las compras a través de plataformas de pago online llegan a multiplicarse por 2,8 frente a un día normal, según datos de Embat. Arnau Peris Slimstock

Pero vender más en noviembre no significa necesariamente que los consumidores estén gastando más de lo habitual. En ese marco, el 77% de los compradores a nivel global deja de comprar hasta un mes antes del Black Friday, según una encuesta internacional recogida por Esendex.

El resultado es una concentración excepcional del consumo alrededor del Black Friday: coinciden compras que se habían frenado durante las semanas anteriores con otras, como parte de las compras navideñas, que pueden adelantarse para aprovechar los descuentos. De esa manera, el pico de noviembre puede ser mucho mayor sin que el gasto total de los consumidores crezca en la misma proporción.

“La gran pregunta no es solo cuánto vendemos en Black Friday, sino qué parte de esas ventas es realmente nueva y qué parte simplemente ha cambiado de fecha. Si confundimos esa concentración puntual con un crecimiento real de la demanda, podemos aprovisionarnos por encima de nuestras necesidades y convertir un récord de ventas en un problema de inventario”, detalla Arnau Peris, Country Manager de Slimstock Iberia.

“La gran pregunta no es solo cuánto vendemos en Black Friday, sino qué parte de esas ventas es realmente nueva y qué parte simplemente ha cambiado de fecha", señalan las empresas.

El problema puede aparecer cuando termina el Black Friday. Si una parte importante de las ventas simplemente cambió de fecha, las empresas pueden encontrarse en diciembre con menos demanda de la esperada y más mercancía de la que necesitan, acumulando stock y aumentando sus costos. “Es lo que conocemos como efecto látigo: una señal puntual de demanda se amplifica a medida que recorre la cadena de suministro. Si interpretamos mal el Black Friday, podemos acabar sobrecomprando producto y trasladando ese exceso a distribuidores, fabricantes y proveedores”, señala Peris.

El riesgo contrario también existe. Quedarse corto puede provocar roturas de stock y pérdida de ventas justo cuando más consumidores quieren comprar. Para Slimstock, el reto está en distinguir la demanda incremental, es decir, las compras nuevas generadas por la campaña, de la demanda desplazada, aquellas que el consumidor habría realizado igualmente en otro momento. “El éxito del Black Friday no es vender todo lo posible a cualquier coste. Es responder al pico de ventas sin convertir el récord de noviembre en sobrestock en diciembre”, concluye Peris.

La entrega y la facturación se vuelven factores clave

Las entregas pueden determinar si un comprador vuelve. Franco Tertzakian, CEO de shipnow, destacó: “La logística ya forma parte del producto que compra el consumidor”. Con más ventas concentradas, preparar, despachar y entregar a tiempo resulta tan relevante como captar el pedido.

Además, la emisión de comprobantes constituye otro punto fundamental. Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante, detalló que antes del CyberMonday que “la facturación electrónica optimiza la gestión administrativa al simplificar y automatizar un proceso complejo, transmitiendo el comprobante digital en tiempo real”. Contar con ese registro permite identificar pedidos y agilizar consultas, cambios y devoluciones.

La oportunidad y el desafío

El balance final dependerá de distinguir operaciones, facturación y rentabilidad. Facturante detalla que el Black Friday puede generar picos superiores a los del CyberMonday; CACE advierte que vender más unidades no siempre equivale a mejorar ingresos reales. Con un consumidor más selectivo y "comparador", el desafío de esta edición será convertir descuentos de pocos días en ventas sostenibles después de noviembre.

De fondo seguirá latente el factor macro: será una buena oportunidad para comprobar si el estado actual de la economía guarda relación con un ciclo de ventas exitoso, con la narrativa del gobierno libertario como telón de fondo.