La multinacional alemana desvinculó a 50 trabajadores de su planta de Chamical, en La Rioja, que recibirán el 120% de la indemnización legal. La medida llega tras dos años de despidos y retiros voluntarios.

Puma tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos productivos en la provincia.

La crisis que atraviesa la industria del calzado en la Argentina ahora se cobró una de las dos fábricas que Puma tenía en el país. La compañía de origen alemán cerró esta semana su planta de Chamical, en la provincia de La Rioja, y despidió a los últimos 50 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento. En tanto, mantendrá operativa su fábrica ubicada en el Parque Industrial de la capital provincial, aunque con una estructura mucho más reducida que la que tenía tres años atrás.

En Chamical, la multinacional fabricaba un insumo para la elaboración de botines que, de ahora en más, comenzará a importar. Desde la empresa explicaron que la medida forma parte de “un proceso de consolidación productiva” y ratificaron la continuidad de la fabricación local de calzado en su otra planta.

Lo cierto es que la compañía viene achicando su estructura en el país desde 2024, con despidos y retiros voluntarios en ambos establecimientos. Actualmente, la fábrica de la capital riojana cuenta con alrededor de 490 empleados y trabaja en un solo turno, cuando llegó a hacerlo en tres. Así lo confirmó la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, quien además advirtió en declaraciones a medios locales que la firma tiene stock para aproximadamente un año.

“Puma viene haciendo una reestructuración profunda, como consecuencia de la apertura de las importaciones y la retracción en el consumo, la estrepitosa caída de ventas”, señaló la funcionaria.

Buena parte de los operarios afectados por el cierre acumulan entre 20 y 30 años de antigüedad en la compañía. Según precisó Espinosa en declaraciones radiales, los empleados recibirán el 100% de las indemnizaciones correspondientes por ley más una gratificación extraordinaria del 20% , propuesta que ya fue aceptada por los trabajadores.

De invertir u$s7 millones a cerrar una fábrica

Puma tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos productivos en la provincia. Entre 2018 y 2019, la compañía redujo su estructura fabril con el cierre de sus plantas de Chilecito y Sanagasta.

A partir de 2020, la firma retomó las inversiones en el país. Ese año anunció un desembolso de $240 millones para incorporar dos líneas de producción y sumar 100 trabajadores. En noviembre de 2021 destinó otros $420 millones a ampliar su capacidad de fabricación hasta los 2,5 millones de pares anuales.

En abril de 2023, Puma inauguró otras dos líneas de producción en La Rioja, para las que desembolsó u$s7 millones. Por aquellos días, la compañía empleaba a 978 trabajadores en la provincia y registraba una producción de 3,5 millones de pares anuales.

Pero apenas dos años después de aquella inversión, la empresa volvió a ejecutar despidos. Tal como detalló Ámbito en febrero de 2025, la multinacional desvinculó a 25 operarios de sus fábricas riojanas, lo que puso en alerta a la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), que por entonces advertía que la compañía trabajaba a mitad de máquina.

Para evitar que continuaran los despidos, el gremio y Puma acordaron reducir una hora diaria la jornada laboral y, en consecuencia, los salarios de los trabajadores. A cambio, la compañía se comprometió a no desvincular personal de producción de La Rioja y Chamical durante el resto de 2025.

El acuerdo permitió preservar temporalmente los puestos de trabajo, pero la caída de las ventas continuó y, menos de dos años después de su firma, la multinacional decidió prescindir de una de sus fábricas.

La industria del calzado produce cada vez menos

Hace apenas una semana, empresarios y trabajadores de la industria del calzado se movilizaron conjuntamente para reclamar medidas que permitan sostener la actividad. Los números del sector explican buena parte de la preocupación.

Según los últimos datos del INDEC, la producción de calzado y sus partes acumuló una caída del 22,6% interanual en los primeros nueve meses de 2026. En tanto, las estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) indican que este año podrían fabricarse apenas 60 millones de pares en la Argentina, frente a los 80,4 millones de 2025 y los 108 millones de 2023.

Es decir que, de cumplirse las proyecciones de los empresarios del sector, el país terminaría este año fabricando 48 millones de pares menos que hace tres años, una caída del 44%.

En materia de importaciones, si bien este año se registró una baja respecto de los niveles récord de 2025, los volúmenes todavía superan los de 2024. Entre enero y septiembre ingresaron al país 22,7 millones de kilos de calzado y sus partes, frente a los 30,1 millones de igual período de 2025 y los 18,5 millones de 2024.

Además, en los últimos dos años se abarató la mercadería que ingresa desde el exterior. El valor promedio por kilo importado pasó de u$s25,47 en 2024 a u$s20,02 este año.

En este escenario, el cierre de Puma no es el único que se conoció en los últimos días. El próximo lunes dejará de producir en el país Arluchi, fabricante de suelas que opera bajo la marca IDS Suelas y que durante más de 15 años tuvo actividad industrial en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. La empresa trasladará su fabricación a Brasil y mantendrá en la Argentina apenas tres empleados dedicados a la comercialización de productos importados.