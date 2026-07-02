Salarios, trabajo híbrido e inteligencia artificial: cómo planifican las empresas en 2026

Un relevamiento sobre 413 empresas muestra que los presupuestos salariales varían del 23% al 30% según el sector. En la nota, el detalle sobre el estado del trabajo híbrido, el uso de IA en recursos humanos y el pago del aguinaldo.

El promedio para personal fuera de convenio en 2026 es del 26,5%, superando proyecciones anteriores.

Las empresas argentinas prevén aumentos salariales del 26,5% para el personal fuera de convenio en 2026 , con los ajustes más importantes concentrados en la segunda mitad del año, según un informe. El mismo revela que el modelo híbrido de trabajo ya es casi universal y que la IA avanza con fuerza en los departamentos de recursos humanos.

Los datos surgen de la consultora WTW, que publicó la tercera edición de 2026 de su Encuesta Flash sobre Salarios y Beneficios, con datos relevados entre el 19 y el 29 de mayo sobre 413 empresas de diversos rubros, desde alta tecnología y finanzas hasta agro, energía, retail y construcción.

Entre los temas relevados se destacaron las proyecciones salariales para personal fuera de convenio, los aumentos por mérito, el pago del aguinaldo, la política de automóvil corporativo, el esquema híbrido de trabajo y la incorporación de inteligencia artificial en recursos humanos y compensaciones.

Marcela Angeli, directora de Work & Rewards de WTW, destacó que en esta edición las empresas continúan ajustando sus presupuestos salariales para el personal fuera de convenio. El promedio planificado para 2026 asciende al 26,5%, frente al 24,1% registrado en la edición anterior.

Angeli señaló además que las empresas siguen monitoreando la evolución de la inflación y ajustan el presupuesto cuando es necesario y cuentan con autorización del negocio. La tendencia indica que los ajustes salariales más significativos se concentrarán en la segunda mitad del año.

El detalle del relevamiento

Según el informe, el 70% de las empresas ya tiene definido el presupuesto salarial 2026 para personal fuera de convenio, el 22% lo está analizando y solo el 8% no lo tiene. El promedio planificado es del 26,5%, sobre una base de inflación estimada del 27,4% (mediana). En el primer semestre, los ajustes se ubicaron entre el 10% y el 15%, con un promedio del 13%.

Los presupuestos son relativamente similares entre sectores y van del 23% al 30%, con Comunicaciones/Entretenimientos y Bancos liderando con el 30% y Logística y Transporte en el extremo opuesto con el 20,6%.

El criterio más utilizado para definir los ajustes es la combinación de mérito o mercado con inflación, adoptado por el 60% de las empresas, seguido por solo mercado (15%) y solo inflación al 100% (8%). El 36% planea aplicar los ajustes de manera generalizada, el 37% optará por un esquema mixto y el 9% de forma selectiva, según el documento.

El 53% aún está analizando si modificará el presupuesto dado que la inflación superó las proyecciones iniciales. De quienes planean hacerlo, octubre (23%) y julio (20%) son los meses más elegidos.

Presupuesto por mérito

El 67% de las empresas tiene un porcentaje destinado a ajustes por mérito/desempeño. En promedio, el 59% del personal fuera de convenio recibirá este ajuste, con un porcentaje promedio otorgado del 7,4%. El 69% lo aplica una sola vez al año.

Aguinaldo

El 92% de las empresas pagará el aguinaldo en la fecha establecida por ley. Solo el 8% lo hará en fecha anticipada.

Automóvil

Según el documento, el 45% de las empresas tiene implementada una política de auto compañía, principalmente bajo la modalidad de vehículo propiedad de la empresa, seguida por car allowances (6%) y leasing (3%). El beneficio alcanza al 100% de los Gerentes Generales, al 98% de los Directores/Gerentes, al 57% de los Gerentes Senior y al 27% de los Gerentes.

Modelo híbrido

El 94% de las empresas tiene implementado un esquema híbrido de trabajo, según el informe. El 58% lo aplica con flexibilidad según cada equipo y el 36% cuenta con una política escrita formal. Solo el 6% no tiene modelo híbrido.

Magnific

La modalidad más frecuente es de 3 días presenciales por semana (39%), seguida por 2 días en el 23% de los casos. Un 19% aplica esquemas variables según la posición o el equipo. Casi la mitad de las empresas no realiza ningún tipo de medición del cumplimiento de la presencialidad.

Inteligencia artificial en recursos humanos

Según el relevamiento, el 66% de las empresas ya aplica inteligencia artificial en procesos de recursos humanos, el 25% lo está analizando y solo el 9% no lo hace. La mayoría se encuentra en etapa de educación y experimentación (51%).

La agenda girará en torno a las transformaciones que están redefiniendo el sector audiovisual: desde la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

La herramienta más utilizada es Copilot (55%), seguida por Gemini (17%), GPT (14%) y Claude (12%). Los procesos donde más se aplica son reclutamiento y selección (22%), comunicaciones (21%) y compensaciones (14%). El 48% de las empresas no realiza ningún control sobre el uso de IA en la organización.