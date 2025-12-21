Ley de Inocencia Fiscal: las claves para el dólar, Impuesto a las Ganancias y el blanqueo del proyecto de Javier Milei aprobado en Diputados

Con media sanción en Diputados, la iniciativa del Gobierno redefine los criterios de fiscalización y genera expectativas sobre el uso de los "dólares del colchón".

El proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal , que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del Gobierno, propone una redefinición profunda de la relación entre el fisco y los contribuyentes , con impactos clave en el blanqueo de los dólares del colchón, el Impuesto a las Ganancias, pago de multas y moratorias por deudas impositivas , entre otros puntos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Presentado por el oficialismo como una herramienta para reducir la conflictividad fiscal y fomentar la formalización de ahorros informales , el proyecto no incluye formalmente un régimen de blanqueo de capitales sino que modifica varias reglas tributarias y penales para limitar la persecución del fisco en casos de evasión de menor cuantía.

Una de las modificaciones centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal . Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada.

El proyecto también actualiza las multas , amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores , lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.

Una de las secciones más discutidas es la creación de un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.

¿Qué impacto tendría en los "dólares del colchón" y el blanqueo?

Aunque en el debate público el proyecto se asocia con una vía para incentivar que los argentinos “saquen los dólares del colchón” y los integren al circuito formal, los especialistas aclaran que no hay un régimen específico de blanqueo ni disposición que obligue o garantice condonaciones automáticas.

El supuesto efecto sobre los fondos no declarados es indirecto: al limitar el uso de indicios patrimoniales no justificados como disparadores automáticos de inspecciones y actualizar los criterios fiscales, el proyecto intenta reducir el riesgo percibido por ahorristas informales al momento de usar sus activos en la economía formal.

Expectativas por el priyecto de Inocencia Fiscal de Javier Milei

Tras su paso por Diputados, el texto quedó a la espera de tratamiento en el Senado, con el oficialismo impulsando su aprobación antes de fin de año junto con el Presupuesto 2026. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que lograr el dictamen y la media sanción requerirá tiempo y consensos en comisiones antes de llegar al recinto para su sanción definitiva.

La iniciativa genera debate entre economistas, tributaristas y sectores productivos: algunos destacan que moderniza criterios de fiscalización y puede reducir litigiosidad; otros advierten que, sin cambios institucionales más amplios en la administración tributaria, sus efectos reales sobre la formalización de activos informales podrían ser limitados.

Las 10 claves para entender el proyecto de Inocencia Fiscal que aprobó Diputados