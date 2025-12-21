EEUU interceptó e incautó cerca de Venezuela un buque petrolero de propiedad china y escala la tensión internacional + Seguir en









Se trata de la segunda embarcación en lo que va del fin de semana y llevaría el nombre de Bella I. Tiene bandera panameña y afirman que se encuentra en el territorio desde junio de 2024.

El petrolero Bella-1 fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

Estados Unidos interceptó e incautó este domingo un buque petrolero cerca de la costa de Venezuela al abordar el Bella-1, de bandera panameña y vinculado a capitales chinos, en una nueva operación naval que elevó la tensión internacional y reforzó el bloqueo marítimo impulsado por Washington en la región del Caribe.

La intervención se produjo cuando el Bella-1 se dirigía hacia aguas venezolanas para realizar una maniobra de aproximación con el objetivo de cargar crudo. Se trata del tercer abordaje estadounidense en las inmediaciones de Venezuela en lo que va de la semana, luego de la incautación del Skipper y de la interceptación del buque Centuries, este último vinculado a capitales chinos, en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.

eeuu incauta buque venezuela El Bella-1, también de bandera panameña, fue abordado este domingo y está sancionado por vínculos con Irán. De acuerdo con información citada por CNN, un funcionario estadounidense confirmó que el estado del buque aún es incierto y que no está claro si transportaba crudo venezolano al momento de la intercepción. Consultados por la agencia EFE, tanto el Pentágono como la Guardia Costera derivaron las consultas a la Casa Blanca, que hasta el momento no brindó una confirmación oficial detallada sobre la operación.

El Bella-1 y las sanciones del Tesoro de EEUU por vínculos con Irán El Bella-1 se encuentra bajo sanciones desde junio de 2024 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, una firma relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su resolución, el Tesoro aseguró que la empresa ha “asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico” a esa fuerza iraní.

Antecedentes: Skipper y Centuries, los otros buques interceptados La incautación se produjo apenas un día después de otro operativo naval frente a la costa venezolana. El sábado, fuerzas estadounidenses detuvieron un segundo buque, el Centuries, también de bandera panameña, que según The New York Times habría zarpado de Venezuela rumbo a Asia con una carga perteneciente a una empresa petrolera con sede en China. De acuerdo con el diario, ese navío no figuraría en la lista de petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Estados Unidos incautó SkippeR Estados Unidos realizó tres incursiones navales en una semana frente a la costa de Venezuela. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había confirmado la incautación del Centuries al señalar: “Antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela”. Y agregó: “Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”. En la misma línea, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que “el presidente Trump ha sido claro: el bloqueo a los petroleros sancionados que parten de Venezuela o se dirigen a ese país seguirá en plena vigencia hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”. Además, afirmó que “el Departamento de Guerra, junto con nuestros socios de la Guardia Costera, llevará a cabo con firmeza operaciones de interdicción marítima (a través de la OPERACIÓN LANZA DEL SUR) para desmantelar las redes criminales ilícitas”. Reacción de Venezuela y apoyo de Irán Desde Caracas, el canciller venezolano Yvan Gil denunció lo que calificó como “actos de piratería” y “terrorismo internacional” por parte de Estados Unidos y anunció que Irán ofreció cooperación. Según informó en Telegram, Teherán expresó su “plena solidaridad” con Venezuela y propuso asistencia “en todas las áreas” para enfrentar acciones que, según el gobierno venezolano, violan el derecho internacional.