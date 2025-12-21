Balvanera: un delincuente agredió a una oficial de policía por la espalda para robarle su arma reglamentaria + Seguir en









Una oficial de la Policía de la Ciudad fue atacada por un delincuente armado en la madrugada del domingo en el barrio porteño de Balvanera, cuando un hombre la sorprendió por la espalda para robarle su arma reglamentaria. El violento episodio dejó a la agente con lesiones y una crisis de angustia.

El hecho se registró alrededor de las 04:40 en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre. Según informaron fuentes oficiales, la oficial Florencia Micaela Martínez fue abordada desde atrás por un delincuente que le apoyó un arma de fuego en el cuello y le exigió la entrega de su pistola reglamentaria. La situación derivó en un forcejeo que terminó con la policía en el suelo.

Durante la lucha la agente logró impedir que el atacante se apoderara del arma. Ante la resistencia, el delincuente decidió escapar corriendo por la calle México. En plena huida, efectuó un disparo que impactó contra el suelo, una secuencia que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y que ahora forma parte de la investigación judicial.

policía atacada en balvanera Tras el ataque, una ambulancia privada asistió a la oficial en el lugar. El personal médico le diagnosticó “traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia”, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. A pesar del impacto emocional del hecho, la agente se encontraba fuera de peligro.

Mientras tanto, móviles policiales desplegaron un operativo de rastrillaje por la zona para dar con el agresor, pero hasta el momento no hubo resultados positivos. Según las descripciones aportadas, el sospechoso vestía una chomba azul y un gorro tipo “piluso”, aunque continúa prófugo.

Medidas judiciales y contención psicológica La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 43, quien dispuso la intervención inmediata de la brigada y de personal especializado en balística para analizar el proyectil disparado. Además, se ordenó un relevamiento exhaustivo de testigos y de cámaras públicas y privadas con el objetivo de identificar al autor del ataque. En paralelo, y debido al fuerte impacto emocional que sufrió la víctima, se activó el protocolo de asistencia y se dio intervención al Centro de Orientación Urbana (CUP). La oficial será entrevistada por una profesional del área de psicología para recibir la contención correspondiente ante una situación de alto estrés traumático.