Gurú financiero estimó el valor del dólar para 2026 y anticipó un cambio de ciclo en la economía

En un análisis sobre el escenario macro, Salvador Di Stefano planteó un panorama de mayor previsibilidad, con foco en estabilidad cambiaria, inversión privada y nuevos motores de crecimiento.

Salvador Di Stefano analizó el escenario macroeconómico y las perspectivas a mediano plazo, con foco en el esquema cambiario y la evolución de la actividad. Depositphotos

El analista financiero Salvador Di Stefano sostuvo que la economía argentina ingresará en una etapa distinta a partir de 2026, con mayor previsibilidad macroeconómica y un escenario cambiario que, según su visión, dejará de ser una fuente central de tensión. En ese marco, proyectó cuál podría ser el nivel del dólar bajo el nuevo esquema de bandas y explicó los factores que, a su entender, impulsarán el crecimiento.

Di Stefano planteó que se estaría dejando atrás lo que históricamente se conoció como la “maldición de los años pares”, un patrón que vinculaba el crecimiento del gasto público en años electorales con una posterior desaceleración económica. Según explicó, la ausencia de elecciones nacionales y la consolidación del actual programa económico generarían condiciones más favorables para la inversión privada, el crédito y el ingreso de capitales, en particular a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Dólar y bandas cambiarias: la proyección para 2026 En relación con el tipo de cambio, el analista afirmó que el dólar no debería convertirse en un factor de preocupación durante el próximo año. De acuerdo con sus cálculos, basados en el ajuste de las bandas cambiarias por inflación y en las proyecciones del Banco Central, el techo de la cotización para mediados de 2026 se ubicaría en torno a los $1.730, según la estimación que hizo en Radio El Observador.

salvador di stefano.jpg Salvador Di Stefano, economista coordinador de la consultora SDS. Di Stefano señaló que, incluso si se aplicara la metodología anterior, la diferencia sería acotada, lo que refuerza su diagnóstico de estabilidad relativa. En ese contexto, volvió a cuestionar al dólar como vehículo de ahorro, al considerar que su desempeño reciente muestra escasa variación real frente a la inflación y otros activos.

Los pilares que podrían sostener el crecimiento Más allá del frente cambiario, el economista identificó dos grandes motores que podrían apuntalar la actividad económica en 2026. El primero es el sector agroindustrial, para el cual proyectó una cosecha récord cercana a las 150 millones de toneladas, con una fuerte expansión en trigo y maíz, lo que permitiría un mayor ingreso de divisas.

El segundo factor es el complejo energético, con foco en Vaca Muerta. Según Di Stefano, la ampliación de la infraestructura de transporte, en particular los oleoductos, habilitaría un salto significativo en las exportaciones de petróleo y gas, con un impacto relevante en la balanza externa. Expectativas hacia el cierre del año Finalmente, el analista puso el foco en una serie de definiciones que, de concretarse antes de fin de año, podrían reforzar las expectativas del mercado. Entre ellas mencionó la aprobación del Presupuesto 2026, cambios en el esquema impositivo orientados a aliviar la carga tributaria, la confirmación de financiamiento internacional mediante un repo y el avance en acuerdos comerciales estratégicos con Estados Unidos. Desde su perspectiva, la combinación de estos factores permitiría consolidar un escenario de mayor estabilidad para los próximos meses y proyectar un 2026 con crecimiento, menor volatilidad cambiaria y un rol más activo del sector privado en la recuperación económica.

