Test final para el Presupuesto 2026: la orden de Luis Caputo, guerra con el PRO y un paro que complica

Volantazo de Casa Rosada para salvar el proyecto de "ley de leyes" que cuenta con media sanción de Diputados. Dependencia de los gobernadores y búsqueda de choferes para trasladar a los legisladores en Navidad.

"Hay que aprobar el Presupuesto 2026 , así como salió de Diputados hizo bajar el riesgo país y subieron los bonos". El mensaje de Luis "Toto" Caputo a la mesa política de Casa Rosada que integran Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich terminó de sellar el volantazo estratégico del Gobierno en el Congreso .

Hasta ese momento, La Libertad Avanza (LLA) masticaba la posibilidad de insistir en el Senado con el capítulo 11, enviado por Javier Milei, rechazado en Diputados, apartado donde se derogaban las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Sin embargo, el oficialismo optó por el mal menor . Conseguir Presupuesto en el Senado modificado, antes del 31 de diciembre para evitar desatar una nueva guerra con los gobernadores de final impredecible . Los mandatarios provinciales son la llave de la Casa Rosada para convertir en ley cualquier iniciativa en el Congreso.

Lo demostraron aliados como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Saénz (Salta) pero también los mandatarios de Provincias Unidas durante la votación que rechazó el capítulo 11 y forzó al gobierno nacional a resignarse a un Presupuesto 2026 retocado y con más gasto público. La gobernabilidad y la búsqueda de acuerdos parlamentarios no solo es una exigencia del FMI sino también directamente de Washington para sostener el paquete de auxilio financiero que comanda Scott Bessent .

La Casa Rosada había amagado con rechazar los cambios de Diputados e insistir con la versión original del proyecto. "Este Presupuesto no nos sirve", había sido el mensaje del Gobierno al día siguiente de su tratamiento en la Cámara baja.

Sin embargo, apenas 24 horas más tarde se adaptó y firmó en el Senado un dictamen sin cambios con el objetivo de convertirlo en ley el viernes de esta semana. No sólo no contaba con los votos ni los aliados para insistir con la versión original sino que se arriesgaba a enfrentar un escenario aún peor si el proyecto volvía a Diputados luego de acordar con el kirchnerismo, a espaldas del PRO, el reparto de tres sillas en la Auditoría General de la Nación. Una maniobra que dejó a LLA al borde de la ruptura con el bloque macrista que conduce Cristian Ritondo.

“Se traicionó un acuerdo político que se construyó durante el tiempo”, advirtió esta mañana Laura Alonso desde la jefatura de Gobierno porteño a cargo de Jorge Macri. Y agregó que denunciarán la inconstitucionalidad de esas designaciónes, que no estaba incluidas en el temario de extraordinarias, ante la justicia. Ademas ratificó que la Ciudad de Buenos Aires continuará el reclamo judicial y administrativo por los fondos de coparticipación adeudados. “Estamos hablando de una deuda de primero 6.000 millones de dólares y una segunda deuda que se generó este año de 370.000 millones que nosotros no vamos a parar de reclamarle a la Nación", advirtió en declaraciones radiales.

La advertencia de Luis Caputo

Frente a ese escenario, y con los mercados reaccionando de manera favorable a la aprobación del Presupuesto en Diputados, mas allá del rechazo al capitulo11, Caputo bajó la orden en la mesa política de Casa Rosada de avanzar con su sanción en el Senado. Ni la emergencia en discapacidad ni el financiamiento universitario eran leyes que el Poder Ejecutivo Nación estuviera cumpliendo por lo que no valía la pena desatar un terremoto político con los aliados que pusiera en peligro la sanción del Presupuesto en el Congreso en relación a esos apartados.

Sin embargo, y con 21 senadores propios, LLA no tiene los números garantizados para la sesión de este jueves 26 en el Senado. El paro de los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) deja en suspenso la posibilidad de que todos los legisladores nacionales puedan regresar de sus provincias luego de la Navidad. La medida gremial obligó a desplegar una logística de emergencia que llevó a la jefa de bloque libertaria, Patricia Bullrich, a evaluar incluso la posibilidad de traer a los senadores en autos desde sus provincias con choferes y autos oficiales del Congreso.

Un paro que afecta al Presupuesto 2026

Pero esa posibilidad se encontró con la resistencia de los trabajadores legislativos que para cumplir el operativo se veían obligados a pasar la Navidad en ruta y fuera de sus hogares para poder cumplir con los tiempos y traer a los senadores para votar el Presupuesto en la sesión de este viernes. Si bien esta semana no habrá una suspensión total de actividades, la medida afecta directamente las autorizaciones de despegue, lo que obliga a las aerolíneas a reprogramar o demorar sus vuelos.

El paro de controladores aéreos continuará este martes 23 de diciembre, jornada en el que no habrá vuelos nacionales entre las 19 y las 22 y serán reprogramados, afectarán a las operaciones del jueves 25 y del viernes 26, fecha en la que deberán volar la mayoría de los senadores para regresar de sus provincias a CABA. La semana pasada Aerolíneas Argentinas detalló que el jueves tuvo al menos 61 vuelos con cambio de horario de salida: 48 demoras y 13 adelantamientos, que perjudicaron a 9.063 pasajeros.