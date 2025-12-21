El Minner: la historia del increíble edificio, joya del racionalismo y cuánto vale vivir hoy

La construcción está en el barrio de Retiro. Diseñado en 1934 por Jorge Kálnay, se distingue por sus balcones curvos y su diálogo urbano con el Palacio Estrugamou.

Remate del Edificio Minner, con sus balcones curvos, una joya de la arquitectura de Buenos Aires

En una de las calles más elegantes y silenciosas de Retiro , sobre Arroyo al 800, se alza un edificio que desde hace más de ocho décadas se convirtió en una referencia ineludible de la arquitectura racionalista en Buenos Aires. Con sus balcones curvos que envuelven la esquina y una fachada sobria de líneas puras, el edificio Minner sintetiza una época, una manera de proyectar y una forma muy precisa de habitar la ciudad.

Diseñado por el arquitecto húngaro Jorge Kálnay y habilitado en 1935, el inmueble está hoy protegido por Patrimonio de la Ciudad y se mantiene como una de las direcciones más valoradas del corredor Arroyo. Muy demandado dentro del mercado inmobiliario premium de CABA.

Jorge Kálnay (1884, Budapest / 1957, Buenos Aires), fue una de las figuras clave en la consolidación del racionalismo porteño. Egresado en 1912 de la Escuela Real Superior de Arquitectura en Hungría, Kálnay emigró a la Argentina, donde junto con su hermano Andrés instaló un estudio que funcionó entre 1921 y 1926. Ambos, nacidos en Europa Central, dejaron una huella profunda en Buenos Aires y en la región.

Si bien sus primeras obras relevantes en el país presentaron claras reminiscencias Art Decó, hacia comienzos de la década del 30 Kálnay se convirtió en uno de los principales impulsores del movimiento moderno y del racionalismo en la Argentina, junto a referentes como Alberto Prebisch, Antonio Vilar, Wladimiro Acosta y Vautier .

Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran el Cine Broadway, sobre la avenida Corrientes 1115 (1931); el Mercado de Larrea y Lavalle (1929); el Estadio Luna Park; y el icónico edificio del Diario Crítica, en Avenida de Mayo 1333 (1926). Su legado se completa con piezas racionalistas de alta jerarquía como la Maison Garay, en Avenida Juan de Garay y Defensa (1936), y el edificio Barrancas, en Juramento y 3 de Febrero (1933).

Hermanos-Kalnay Andrés y Jorge Kálnay, los hermanos y arquitectos nacidos en Hungría, que dejaron su sello en Buenos Aires con obras icónicas

Fue proyectado como vivienda de renta y habilitado en 1935. Se levanta sobre un terreno irregular con frente a tres calles y cuenta con planta baja con un local comercial —en origen dos viviendas—, sótano y 10 pisos con 3 departamentos por nivel.

Desde el inicio se destacó por la calidad constructiva y por soluciones técnicas avanzadas para su tiempo, como muros dobles, carpinterías y celosías corredizas embutidas en los tabiques y losas aisladas con capas de corcho, fruto del alto nivel de exigencia del arquitecto y del comitente, Alfredo Minner.

La singularidad del edificio se concentra en su fachada y, en particular, en los balcones curvos que recorren la ochava sobre Arroyo y Juncal.

Alfredo Minner Retrato del empresario Alfredo Minner quien hizo edificar este inmueble que hoy tiene 91 años de vida

Esa resolución establece un diálogo directo con su entorno inmediato. Frente al edificio se alza el Palacio Estrugamou, de estilo academicista francés y frente curvo, mientras que completa el conjunto un edificio Art Déco de líneas rectas diseñado por Francesco Gianotti.

Una arquitectura única

Joaquín Manuel Castro, creador de Buenos Aires al Paso en redes sociales y estudioso de la arquitectura porteña, explicó que el Minner puede leerse como uno de los máximos exponentes del racionalismo en el barrio de Retiro. Desde su mirada, la fachada despojada, el uso del revoque blanco y, sobre todo, la resolución curva de la esquina, lo convierten en una pieza singular dentro del tejido urbano. Detalló que no es solo un edificio moderno, sino una obra que entiende la esquina como un espacio activo y habitable.

Edificio Minner Propiedades Retiro Departamento con balcón curvo que da hacia el frente y al Palacio Estrugamou, otro símbolo del barrio @buenosaires.alpaso IG

Castro describió que la decisión de evitar una ochava recta y resolverla mediante una curva continua permitió un mejor aprovechamiento de la luz y de las visuales. Aún hoy, desde los balcones del sector B, es posible mantener vistas abiertas hacia el río, algo poco habitual en edificios contemporáneos.

También destacó el sistema de carpinterías curvas y corredizas, una solución técnica muy avanzada para la época, que permite integrar interior y exterior de manera fluida.

Desde el punto de vista de la planta y la circulación, el especialista señaló que el edificio anticipa criterios que hoy se consideran fundamentales. El núcleo vertical se ubica en el centro, con una escalera curva iluminada naturalmente y tres ascensores, dos de ellos principales.

image00017 Un barrio con edificios icónicos y arquitectura muy diferente

Esta organización libera las fachadas, mejora la ventilación cruzada y jerarquiza los espacios comunes, algo que no era frecuente en la vivienda colectiva de los años 30.

Su distribución

Fue proyectado originalmente como vivienda de renta. Cada nivel repite una planta tipo con tres departamentos, una decisión que refuerza la claridad funcional y la identidad del conjunto. Todos los departamentos cuentan con balcón, aunque su forma y uso varían según la ubicación dentro del edificio.

Hall2 Ascensores en el hall de ingreso

Los departamentos del sector B, ubicados en la esquina, son los más emblemáticos. Sus balcones semicirculares recorren toda la longitud de la ochava y definen la imagen más reconocible del edificio. En cambio, los departamentos del sector A, sobre la calle Esmeralda, y del sector C, sobre Juncal, cuentan con balcones rectos, de dimensiones generosas, aptos incluso para armar un pequeño comedor exterior.

Una gran recepción organiza el ingreso, con un living amplio vinculado al comedor, cocina independiente y dos dormitorios.

En los planos originales, uno de ellos estaba pensado como dormitorio principal y el segundo como una habitación más pequeña, incluso apta para dos camas individuales. Algunos propietarios adaptaron estos espacios, aunque la estructura general se mantuvo.

Escaleras caracol La escalera caracol y su simetría

Alfredo Miguel Schmidt, vecino histórico del edificio, relató que su familia se mudó al Minner en 1971, cuando heredaron parte de la propiedad. Recordó que en aquel momento el entorno edilicio era mucho más bajo y que desde los departamentos de la esquina se alcanzaban vistas que llegaban hasta la costa uruguaya. También subrayó la excelente luminosidad de las unidades y la amplitud de los ambientes, rasgos que, según explicó, siguen marcando una diferencia clara frente a construcciones más recientes.

Schmidt detalló que el comitente original, Alfredo Minner, era extremadamente exigente con la calidad y los detalles constructivos. Esa impronta se refleja en soluciones poco habituales para la época, como muros dobles, losas aisladas de vibraciones con capas de corcho y carpinterías cuidadosamente integradas a los tabiques. Gracias a esa calidad, varios departamentos conservaron durante décadas cocinas y baños originales, y aún hoy el 3° C mantiene intacta su configuración inicial.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 9.42.09 AM (2) Otro corte del edificio racionalista con local en la planta baja

Otro vecino, Jorge Lapeña explicó que el Minner forma parte de un corredor arquitectónico de altísima jerarquía que recorre la calle Esmeralda desde Santa Fe hasta Juncal y continúa por Arroyo hasta Libertad. En ese tramo conviven obras emblemáticas de distintos estilos, como el Palacio Estrugamou y la Embajada de Francia.

Lapeña agregó que el valor del edificio excede su condición de pieza singular y s e proyecta como objeto de estudio y referencia urbana. El inmueble forma parte de los circuitos de recorridos guiados y es visitado con frecuencia por estudiantes de arquitectura, que se detienen en sus resoluciones técnicas, en la calidad de los materiales y en el modo en que el racionalismo se expresa en un contexto dominado por lenguajes previos.

Desde una mirada urbana más amplia, agregó que ocupa un punto estratégico dentro de un corredor de alta jerarquía arquitectónica que se extiende a lo largo de unas seis cuadras, desde Esmeralda —entre Santa Fe y Juncal— y continúa por Arroyo hasta Libertad.

image00003 Reloj, conserjería y mármol en el revestimiento

En ese tramo se concentran edificios emblemáticos de distintos estilos y autores, como el Palacio Pereda, la Residencia Ezeiza, la Casa Bencich y el Edificio Mihanovich, además de piezas relevantes sobre la calle Juncal, como el Palacio Anchorena y otras construcciones academicistas francesas.

Lo inmobiliario, presente

Desde el punto de vista inmobiliario, Lucas Norman, de Re/Max Uno, explicó que las unidades del edificio Minner se encuentran entre las más buscadas del segmento patrimonial de CABA. Señaló que el valor no responde solo a la ubicación, sino a la combinación de historia, diseño y calidad constructiva.

Cocina La cocina de un departamento que puede refaccionarse (Foto: Re/Max Uno)

Actualmente, uno de los departamentos del edificio se ofrece a la venta. Se trata de una unidad de tres ambientes ubicada en un sexto piso, con una superficie total de 115,56 m2, de los cuales 97,69 m2 son cubiertos.

Cuenta con dos dormitorios, uno de ellos en suite, dos baños completos, un toilette, cocina y comedor independientes, un amplio living con luz natural y balcón sobre la calle Juncal. El precio de publicación es de US$335.000, con expensas mensuales cercanas a los $400.000.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 10.49.24 AM (3) Una de las viviendas en venta allí (Foto: Re/Max Uno)

Mientras que un alquiler oscila en $1.200.000 mensuales, en promedio. Norman detalló que, por su ubicación privilegiada, su personalidad arquitectónica y su excelente estado general, se trata de una de las ofertas más interesantes del mercado de Retiro. Vivir en el Minner, concluyó, no es solo una elección residencial, sino también una forma de habitar un fragmento vivo de la historia arquitectónica porteña.