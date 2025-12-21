El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.474,10 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 21 de diciembre
-
Ferreres: "Hay dudas en el mercado de que Gobierno consiga los fondos para pagar todos los vencimientos"
Las reservas brutas del BCRA crecieron u$s91 millones este viernes y cerraron en u$s42.413 millones. En el balance semanal, los activos internacionales finalizaron con un saldo positivo de u$s511 millones.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 21 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, domingo 21 de diciembre
El dólar blue cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, domingo 21 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.546,98 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.
Valor del dólar MEP hoy, domingo 21 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.494,62 y la brecha con el dólar oficial es de 3,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 21 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, domingo 21 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,35, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, domingo 21 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.323,71, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario