Horacio Marín ya pidió el regalo de Navidad para YPF: J.P. Morgan sale a buscar financiamiento global para el GNL de Vaca Muerta









J.P. Morgan trabajará para armar un pool de bancos privados y más de 200 inversores internacionales que financien el ambicioso proyecto de GNL de YPF, clave para monetizar Vaca Muerta y posicionar a la Argentina como exportador global de gas.

Horacio Marín. Con J.P. Morgan al frente de la estructuración y el respaldo de socios internacionales, YPF apuesta a que el “regalo de Navidad” se convierta en uno de los hitos energéticos de la próxima década.

YPF puso en marcha una de las jugadas financieras más ambiciosas de su historia reciente. Desde este lunes 22 de diciembre, J.P. Morgan comenzará a trabajar intensamente en la estructuración de un esquema de financiamiento internacional para los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) vinculados a Vaca Muerta, en lo que sería el "regalo de Navidad" más deseado para el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, para la petrolera de mayoría estatal.

Según reveló Bloomberg Línea, el banco estadounidense coordinará un proceso de project finance de gran escala, orientado a conformar un pool integrado por grandes bancos privados internacionales y más de 200 pequeños y medianos inversores institucionales y otras entidades, con el objetivo de respaldar el desarrollo del GNL. El obejtivo es cubrir financieramente hasta un 70% del proyecto global. En YPF creen que el J.P. Morgan puede juntar entre u$s12.500 millones y hasta u$s17.000 millones.

El project finance es una herramienta clave para proyectos de infraestructura energética de gran porte, caracterizados por inversiones iniciales multimillonarias y largos plazos de recuperación. En este caso, el foco está puesto en acelerar la monetización del gas de Vaca Muerta a través de exportaciones de GNL, un mercado global altamente competitivo pero con fuerte demanda estructural.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg Línea, el proyecto que encabeza YPF apunta a una capacidad de producción de 18 millones de toneladas anuales de GNL. De ese total, 12 millones de toneladas ya estarían comprometidas en acuerdos con la italiana ENI y con XRG, subsidiaria de la petrolera estatal de Abu Dhabi (Adnoc), mientras que las seis millones restantes quedarían abiertas a nuevos socios estratégicos. El tecero que reemplazaría a Shell, que decidió "temporalmente" retirarse del proyecto Argentina GNL, sería de origen asiático, y uno de los mayores jugadores del GNL del mundo.

En paralelo al armado financiero, YPF avanza en definiciones técnicas clave, como la selección de las áreas de Vaca Muerta que aportarán el gas húmedo necesario para alimentar las plantas flotantes de licuefacción. La iniciativa se apoya en el esquema de producción de GNL mediante barcos de licuefacción, una modalidad que permite acelerar los tiempos de exportación y reducir riesgos de inversión inicial.

El impulso al proyecto se da, además, en un contexto regulatorio favorable. La compañía espera que el desarrollo del GNL quede encuadrado dentro de los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta central para atraer capitales de largo plazo al sector energético argentino. En YPF lo dan por hecho, luego del anuncio no oficializado de la inclusión del upstream en el régimen. Para 2026 Horacio Marín anunció que YPF invertirá unos u$s6.000 millones, 20% más que este año, y que podría escalar a u$s8.000 millones en la operación, para fines del próximo. De ese monto, unos u$s4.500 millones van a ir a Vaca Muerta. La ofensiva financiera liderada por J.P. Morgan se inscribe en la nueva estrategia de gestión de Marín, que incluye la venta de activos no estratégicos para concentrar recursos en Vaca Muerta y en proyectos de exportación de alto impacto. A la venta del 50% restante de Profertil por u$s635 millones, activos en Chile, en Brasil y en varias provincias, también se sumará en breve la venta de Metrogas y del bloque convencional Manantiales Behr, Chubut. Según el presidente de YPF, la desinversión en negocios ajenos al núcleo hidrocarburífero busca fortalecer la posición financiera de YPF frente a un escenario de alta volatilidad internacional. Es que el barril de crudo entre 55-60 dólares preocupa y mucho al sector de los hidrocarburos, y es momento de tomar decisiones. En 2025 el promedio del Brent fue de 66 dólares, pero para el próximo año se estima caerá a 55 dólares promedio. "Si hay una baja de precio de petróleo muy profunda, no queremos parar la actividad, porque en 2027 se habla de aumento", alertaron en la torre de Puerto Madero. Sin invasión de EEUU a Venezuela, se estima que para el 2027 el barril apenas subiría a 58 dólares promedio. El desafío ahora es doble: cerrar un esquema de financiamiento robusto en un mercado global exigente y, al mismo tiempo, consolidar a la Argentina como un jugador relevante en el negocio mundial del GNL. Con J.P. Morgan al frente de la estructuración y el respaldo de socios internacionales, YPF apuesta a que el “regalo de Navidad” deseado por su CEO se convierta en uno de los hitos energéticos más importantes de la próxima década.