Lo que se dice en las mesas

Como era esperable, surgen, casi diariamente, encuentros para analizar los resultados de las PASO, en todos los órdenes y ambientes, no sólo el financiero.

Sin embargo, en las actuales circunstancias, literalmente, “nos tapó el agua”. Y como si fuera poco, no tener reservas netas y un dólar blue en más de $750 coqueteando con los $800, aún hoy no dejan de sorprender los dichos del ministro-candidato de que la oposición prepara un Plan Bonex, por lo que los bancos deberían advertirles a sus clientes. Silenzio stampa. No comments.