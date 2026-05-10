Se encienden las alarmas en la Selección Argentina: Nahuel Molina sufrió un desgarro a un mes del comienzo del Mundial 2026 + Seguir en









El lateral del Atlético de Madrid sufrió una lesión muscular y llega con lo justo al inicio del Mundial 2026, en un momento clave para la lista de Lionel Scaloni.

Nahuel Molina sufrió un desgarro en el Atlético de Madrid y encendió las alarmas en la Selección Argentina a un mes del Mundial 2026.

Nahuel Molina sufrió un desgarro en los minutos finales del partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo por LaLiga y encendió una nueva alarma en la Selección Argentina a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, generando preocupación en el cuerpo técnico.

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Una lesión que llega en el peor momento para Scaloni El lateral derecho, una de las piezas habituales en el esquema de Lionel Scaloni, tendrá aproximadamente tres semanas de recuperación. En principio, llegaría con lo justo al debut de la Albiceleste ante Argelia, el 16 de junio en Kansas City, aunque lo haría con poco ritmo futbolístico, un factor que genera dudas en el entorno del seleccionado.

La situación se da en un contexto sensible, ya que el entrenador todavía debe definir la lista final de 26 convocados para la Copa del Mundo. El plazo límite para presentar la nómina es el 30 de mayo, lo que mantiene la tensión en la planificación del equipo campeón del mundo.

scaloni El lateral derecho llegaría con lo justo al debut mundialista ante Argelia tras una lesión muscular que preocupa a Scaloni.

Molina, surgido de Boca y Defensa y Justicia, venía siendo una fija en las convocatorias incluso en momentos donde Gonzalo Montiel estuvo fuera por problemas físicos. Por eso, su lesión impacta directamente en la estructura defensiva que Scaloni viene consolidando desde hace tiempo.

Más preocupaciones en la defensa de la Selección Argentina El caso de Molina no es el único que genera alerta en el cuerpo técnico. La Selección también sigue de cerca la evolución de Cristian “Cuti” Romero y Nicolás González, quienes arrastran distintas molestias físicas. Aunque el cuerpo técnico confía en su recuperación, el escenario actual genera incertidumbre en la previa del Mundial. cuti romero nicolas gonzalez Cristian Romero, Nicolás González y Nahuel Molina, bajo observación del cuerpo técnico por distintas molestias físicas. En paralelo, Scaloni recibió una noticia positiva en la última línea. El defensor Nicolás Otamendi finalmente podrá estar presente en el debut mundialista tras una resolución de la FIFA. La entidad, luego de un pedido de la AFA, aplicó una amnistía disciplinaria que dejó sin efecto la suspensión del zaguero, expulsado ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera, el defensor estará disponible para el estreno frente a Argelia y aparece como una pieza clave en un contexto de lesiones. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los jugadores lesionados, con la esperanza de llegar al Mundial 2026 con el plantel completo y en óptimas condiciones físicas.