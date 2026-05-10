Mirtha Legrand regresó a la televisión con detalles sobre su salud y un emotivo discurso + Seguir en









Aún con signos visibles de malestar en su tono de voz, la presentadora retomó su lugar tras ausentarse tres semanas.

La reaparición de Mirtha Legrand generó entusiasmo en el ambiente artístico y el público general.

La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión estuvo marcada por la honestidad sobre su recuperación. Al reencontrarse con su público en su histórica "mesaza", la Chiqui no ocultó su estado y explicó los motivos de su ausencia temporal. "Vine porque quería estar en mi programa, vine regularcita pero vine", admitió, dejando en claro que su pasión por el trabajo fue más fuerte que su malestar.

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El regreso de la estrella de la TV argentina no fue en condiciones óptimas de salud, algo que se percibió de inmediato al oírla. Al explicar su ausencia, la diva llevó tranquilidad a sus fans relatando su lucha contra la enfermedad: “Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis”.

Los dichos de Mirtha Legrand tras su vuelta a la TV video mirtha legrand Los dichos de Mirtha Legrand tras su vuelta a la TV.

En su regreso, la diva no olvidó agradecer el cariño que le brindaron durante su ausencia. Además de valorar el apoyo de sus seguidores, destacó el trabajo de los profesionales de la salud que la acompañaron en este difícil momento, subrayando la importancia de la atención recibida.

Visiblemente conmovida, la conductora de 99 años manifestó su gratitud hacia el público: “Quiero agradecer tanto cariño”. En su regreso, la gran figura de la TV argentina también dedicó un espacio para reconocer la labor de su nieta, Juana Viale, asegurando que cubrió su ausencia “de manera impecable” mientras ella cumplía con el reposo médico.

La reaparición de Mirtha Legrand generó entusiasmo en el ambiente artístico y el público general. La jornada reflejó una mezcla de emoción y sosiego, marcando el fin de la incertidumbre que rodeó su salud a causa del cuadro respiratorio que la alejó temporalmente de su programa.