Los servicios para la industria de la tecnología movilizan u$s470.000 millones por año

Los partners de canal de la industria de IT enfocados en servicios gestionados experimentaran un crecimiento significativo en 2023. A pesar de la incertidumbre económica mundial , las perspectivas previstas para los servicios gestionados indican un crecimiento mundial del 12.7% , alcanzando un valor total de u$s472 mil millones . Este crecimiento supera el estimado del 3.5% en el gasto global en IT . Así reveló el estudio global comisionado por Cisco (NASDAQ: CSCO) y realizado por Canalys .

Un elemento clave de esta demanda es la apremiante necesidad de ciberseguridad , ya que las organizaciones de todo el mundo se enfrentan a un contexto de amenazas en rápida evolución . Este desafiante panorama , además de la escasez mundial de talento en ciberseguridad e IT , llevó a muchas empresas a recurrir a partners de servicios administrados para obtener su experiencia y apoyo tecnológico. Los resultados del estudio indican que el 56% de los partners de canal esperan que los ingresos procedentes de los servicios gestionados de ciberseguridad crezcan este año.

Ciberseguridad 3.jpg

"Los clientes están integrando más tecnología en sus operaciones y esperan que sus partners de IT les proporcionen agilidad, valor y modelos de consumo flexibles para gestionar eficientemente sus crecientes y complejas necesidades tecnológicas", afirmó Alexandra Zagury, vicepresidenta de Partner Managed Services and as-a-Service Sales de Cisco. "El ecosistema en evolución de los partners de IT que venden servicios administrados se está adaptando para satisfacer las necesidades y retos de los clientes, encontrando formas de modularizar y empaquetar lo que antes eran soluciones personalizadas. Prevemos más innovación y especialización por parte de los partners de canal a través de servicios administrados que ofrecen resultados de negocio diferenciados y experiencias excepcionales", agregó.

Tecnologia mujeres.jpg

Crecimiento mundial

Impulsada por el crecimiento mundial, la confianza entre los partners de canal que venden servicios gestionados aumentó significativamente. El estudio revela que, en junio de 2023, el 35% de los partners de canal afirmaron que esperan un crecimiento de al menos el 20% en sus negocios de servicios administrados este año. Esto representa un aumento significativo en comparación con el 27% reportado en 2022 y apunta a una rápida actualización de los servicios gestionados por organizaciones de todos los tamaños. "Los servicios administrados son la fuerza que impulsa la adaptabilidad y el crecimiento de la industria global de IT", dijo Robin Ody, Analista Senior de Canalys.

El estudio también identificó la administración de infraestructuras en la nube como otra oportunidad clave de crecimiento. A medida que las organizaciones digitalizan sus operaciones y se trasladan a la nube, se enfrentan a retos con una infraestructura de nube compleja que abarca nubes privadas y públicas, junto con aplicaciones y servicios distribuidos. Esto aumentó la necesidad de administración y experiencia en infraestructura de nube, y el 55% de los partners afirman que esperan que los ingresos en este segmento crezcan en el año en curso.

Cloud Nube Tecnología.jpg

También es probable que el crecimiento de los ingresos de los proveedores de managed services se acelere con tecnologías emergentes como la IA y el creciente énfasis en las medidas de sostenibilidad impulsadas por las inversiones en IT. Según el estudio, casi 6 de cada 10 partners (59%) creen que la IA representa una oportunidad de negocio, y el 39% afirma que será "significativa" o "gigantesca". Del mismo modo, el 57% cree que los clientes estarían dispuestos a pagar una prima por productos y soluciones sostenibles.

"En su esencia, los servicios gestionados consisten en que las empresas obtengan el máximo provecho de las inversiones en tecnología, y a medida que surgen nuevas tecnologías, los servicios gestionados son vitales para la estrategia de negocio digital de una organización. Al especializarse en verticales, tecnologías o incluso áreas geográficas específicas, los partners de servicios gestionados están ayudando a los clientes a resolver sus desafíos de IT, eliminar la complejidad y ofrecer resultados que impulsen el negocio", dijo Ody.

Almacenamiento nube.png

El estudio muestra que los ingresos de los partners que prestan servicios administrados están preparados para un crecimiento mundial entre 2023 y 2025, con cifras de dos dígitos en la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC o CAGR como se le conoce en inglés) previstas en todas las regiones.

En Asia-Pacífico, se espera que el sector crezca entre un 14% a partir de los u$s95 mil millones. En Europa, Oriente Medio y África, donde los ingresos por servicios administrados ascienden actualmente a u$s122mil millones, se prevé un crecimiento del 12%. América Latina crecerá entre un 11% y un 12% a partir de los u$s11.5 mil millones, mientras que Norteamérica experimentará un crecimiento de entre el 10% y el 12% a partir de los u$s190,600 millones.