La recaudación tributaria no levanta: cayó un 4% real en abril y acumuló 9 bajas consecutivas

A pesar de que se mantiene en terreno negativo, los ingresos de ARCA estarían moderando su caída, entre otras cuestiones, porque se empiezan a igualar las bases de comparación con 2025.

La recaudación de impuestos de abril alcanzó los $17,4 billones , una cifra que es 27% superior en términos nominales a la del mismo período de 2025 , pero inferior en un 4% si se descuenta el efecto de la inflación en el resultado.

Así lo indican los números difundidos este lunes por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARC A). Si bien es una nueva baja de los ingresos del fisco, se ubica entre las menores de los últimos meses. Eso estaría obedeciendo a que las bases de comparación empiezan a ser equiparables.

El realidad, A RCA viene perdiendo fondos desde hace 9 mes es, una parte debido a la menor actividad económica y otra parte a medidas de política tributaria del gobierno que derivaron en pérdida de recursos .

Entre enero y abril el organismo registra ingresos por $68 billones , una cifra que es casi 24% más alta que en el mismo período de 2025. "La recaudación de este período continúa estando incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior", señala el organismo.

El reporte oficial explica, por un lado, que la desaceleración de las importaciones se debe a la alta base de comparación, a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior.

Por otro lado, indica que se explica por "la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en abril de 2025".

¿Cuánto aportó cada impuesto?

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) reportó ingresos por $6 billones en total, lo que marcó un incremento nominal del 28,3%. Eso indicaría una baja del 2,5% real. El componente local sube al 30% nominal, pero el aduanero, vinculado al comercio exterior, lo hace al 20%.

Por su lado, el Impuesto a las Ganancias registró una recaudación de $3,1 billones, con un incremento del 28% nominal anual. "Este mes operó el vencimiento del quinto anticipo de las personas humanas por el período fiscal 2025", explicó ARCA.

Si se puede decir que hay alguna señal de recuperación de la actividad, el impuesto al Cheque es un buen indicador porque es sincrónico. Mientras el IVA refleja la facturación del mes anterior, débitos y créditos bancarios muestra la del mismo mes. En ese sentido, el tributo recaudó $1,42 billones, lo que implica un crecimiento nominal del 35%, algunos puntos por encima de la inflación.

Por otro lado, los ingresos por Seguridad Social aumentaron 26,6% al sumar $4,55 billones. El impuesto registra una caída en términos reales, al comparar contra el incremento de los precios, lo que denota una caída del empleo registrado y la pérdida de poder adquisitivo de los puestos que se mantienen.

En tanto, los Derechos de Exportación obtuvieron $574.547 millones, con una variación interanual negativa del -13,3% nominal, en la que incidieron negativamente las menores alícuotas aplicadas para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en abril de 2025. Los aranceles de importación, en tanto, produjeron $588.288 millones, con un incremento nominal del 15%.

Por Impuesto a los Combustibles se recaudaron, además, $586.383 millones, lo que marca un incremento importante del 76% nominal, por el aumento del monto fijo que se paga por litro de nafta y diésel en Argentina. En tanto, Bienes Personales registra entradas por apenas $65.783 millones. La caída se debe a que los contribuyentes que entraron al plan especial de pago anticipado ya ingresaron sus importes.

¿Cuánto cayó cada impuesto?

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en abril "se habría registrado la novena caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total, de un 3,8% real".

"Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,5% en abril, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un -34,4% real interanual, habiendo incidido de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario", dice la consultora.

El reporte indica además que "le habrían seguido impuestos internos con una baja del -21,1%, Bienes Personales con una del -15,3% y derechos de importación con una del -12,5%".

"Los únicos tributos que habrían tenido un incremento de recaudación serían el impuesto a los combustibles con una suba del 31,7% y el IDCB (+2,2%)", plantea la entidad.

Por otro lado, detalla que el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del -3% en términos reales respecto a abril de 2025 (IVA impositivo -1,2% e IVA aduanero -8,0%). El segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un -4,3% real interanual. Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y la cantidad de empleo formal.