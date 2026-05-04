ANSES oficializó los días que le depositará a los jubilados y pensionados en mayo 2026

El organismo dio a conocer los montos y el calendario de pagos para este mes. Todo lo que tenés que saber sobre el ajuste por movilidad, las fechas y el bono extraordinario.

Los aumentos son mensuales y toman como referencia el IPC de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó las fechas de pagos para las prestaciones de mayo de 2026. Este mes va a haber un aumento del 3,4% en todas las prestaciones, y la actualización es por la nueva fórmula de movilidad. La misma establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, el bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de los haberes más bajos del sistema previsional como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o no aplica, depende exclusivamente del ingreso de la persona.

Este mes se incorpora el aumento mensual por movilidad y también se mantiene el bono extraordinario para quienes reciben los ingresos más bajos del esquema. Los valores quedan definidos de la siguiente manera:

La jubilación mínima pasa a ser de $393.250,17, pero al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total sube hasta llegar a los $463.250,17.

En cuanto a otras prestaciones del sistema previsional:

la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tiene un haber base de $314.600,12 y llega a $384.600,12 con el bono

las Pensiones No contributivas para madres de siete hijos alcanzan los mismos valores que la jubilación mínima: $463.250,17 con el refuerzo

las Pensiones por Invalidez o Vejez parten de $275.275,12 y llegan a $345.275,12 con el adicional

Por otro lado, la jubilación máxima también se actualiza, aunque sin bono y en mayo se ubica en $2.646.201,22.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se cobra

El bono extraordinario de $70.000 fue confirmado por el Gobierno y está destinado a quienes cobran la jubilación mínima, aunque también alcanza a otros beneficiarios del sistema, como por ejemplo:

jubilados del sistema contributivo

titulares de la PUAM

beneficiarios de pensiones no contributivas

pensiones administradas por ANSES

El pago del bono es de manera automática y se deposita junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

De igual forma, el requisito clave para acceder es cobrar el haber mínimo ($393.174,10). En estos casos, el beneficiario lo recibe completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menores a $463.174,10, van a recibir un proporcional hasta alcanzar esta suma.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo cobro la jubilación y pensión de ANSES en mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES para mayo ya está confirmado y va a arrancar el lunes 11. Se organiza según la terminación del DNI y el cronograma va a ser el siguiente:

Jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionado que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas