Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $400.000 a 30 días

Las tasas actuales se mantienen en niveles bajos en mayo y condicionan el rendimiento real de las inversiones en pesos.

Con $400.000, la ganancia mensual depende del canal elegido y sigue por debajo de la inflación esperada.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas en Argentina, aunque en el escenario actual de tasas moderadas su rendimiento genera cada vez más debate. Actualmente, las entidades bancarias mantienen niveles de tasa nominal anual (TNA) que se ubican por debajo de la inflación , lo que impacta directamente en la ganancia.

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Tomando como referencia las tasas ofrecidas por el Banco Nación, uno de los principales del sistema financiero nacional, se puede calcular con precisión cuánto deja una inversión de $400.000 a 30 días , diferenciando entre operaciones realizadas en sucursal y aquellas hechas de forma electrónica.

En el inicio de mayo, las tasas de los plazos fijos tradicionales se mantienen relativamente estables en comparación con semanas anteriores. El Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 18,00% para depósitos realizados en sucursal y una TNA del 18,50% para operaciones realizadas a través de home banking . Esta diferencia responde a una política que busca incentivar el uso de canales digitales, reduciendo costos operativos y agilizando el proceso de constitución del plazo fijo.

La mayoría de los bancos se mueve en rangos similares, con pequeñas variaciones según el perfil del cliente o promociones específicas. Sin embargo, el nivel general de tasas se encuentra lejos de los picos registrados en años anteriores, cuando superaban ampliamente el 100% nominal anual en contextos de alta inflación.

El dato relevante es que la tasa mensual efectiva ronda el 1,5%, lo que condiciona la capacidad del plazo fijo para preservar el poder adquisitivo del capital.

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Lo que se obtiene al depositar $400.000 en un plazo fijo

Con las tasas actuales, una inversión de $400.000 a 30 días permite calcular con exactitud la ganancia esperada.

En el caso de un depósito realizado en sucursal, con una TNA del 18,00%, el rendimiento mensual es de $5.917,81. Esto implica que al vencimiento del plazo fijo el capital total asciende a $405.917,81.

Si la operación se realiza de forma electrónica, con una TNA del 18,50%, la ganancia mejora levemente y alcanza los $6.082,19. En este caso, el monto final al término de los 30 días es de $406.082,19.

La diferencia entre ambos canales es de apenas $164,38, lo que refleja que, si bien existe un incentivo por operar online, el impacto en términos absolutos es limitado para este nivel de inversión.

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A pesar de su rendimiento limitado, el plazo fijo mantiene su lugar dentro del sistema financiero argentino por varias razones.

En primer lugar, se trata de una inversión simple, accesible y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Cualquier persona con una cuenta bancaria puede constituir un plazo fijo en pocos minutos, especialmente a través de home banking.

En segundo lugar, ofrece un nivel de seguridad alto, ya que los depósitos están respaldados por el sistema bancario y cuentan con garantías dentro de ciertos límites.

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Antes de constituir un plazo fijo, es importante considerar algunos factores clave que influyen directamente en el resultado final.

El primero es el plazo de inversión. En este caso, se analiza un período de 30 días, que es el mínimo requerido. Sin embargo, existen opciones a mayor plazo que pueden ofrecer tasas levemente superiores.

El segundo punto es el canal de operación. Como se observa, operar de forma electrónica ofrece un rendimiento apenas mayor que hacerlo en sucursal. También es relevante evaluar el contexto inflacionario y las expectativas económicas, ya que estos factores determinan si la inversión permitirá mantener el poder adquisitivo.

Por último, es fundamental tener en cuenta la liquidez. Durante el plazo fijo, el dinero queda inmovilizado, por lo que no puede utilizarse hasta el vencimiento.