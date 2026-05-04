Manuel Adorni negó haber pagado u$s245.000 por las reparaciones de su casa en el country

“Ese no es el monto”, dijeron desde el entorno del jefe de Gabinete, en relación a los u$s245.000 que el contratista declaró que costaron las reparaciones de la casa. Estudia pedir una pericia y una inspección ocular para verificar las reparaciones.

Manuel Adorni aún no dio explicaciones a la Justicia en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.

En Casa Rosada cayó como una bomba la declaración del contratista Matías Tabar quien afirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni pagó en efectivo u$s245.000 por remodelar la casa en el country Indio Cuá , en Exaltación de la Cruz, según se conoció de fuentes judiciales.

Cabe recordar que el contratista Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa donde se investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de u$s245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.

En el entorno del jefe de Gabinete desestimaron esa declaración. “Ese no es el monto”, afirmaron, para luego comentar cuáles serán las acciones a seguir.

En principio, es probable que se solicite “una pericia”. “Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, habría comentado Adorni a sus allegados.

En esta línea de defensa, la intención del jefe de Gabinete sería “ mandar a hacer una inspección ocular”. De hecho, les llamó la atención el monto “ los costos nos parecen exagerados” asimismo señalaron que “cuenta con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados”, al tiempo que admiten que el profesional “nunca entregó la factura”.

Esta nueva revelación sobre los gastos de Adorni, se suma al viaje de Bariloche que realizó con su familia y que Ámbito confirmó de fuentes judiciales. Este fin de semana se publicó que, a fines de junio de 2024, Adorni viajó a Bariloche con su familia (cuando él era vocero y su mujer monotributista) y gastó más de $9 millones.

En tanto, fuentes judiciales explican que llama la atención la demora del funcionario en explicar sus egresos, al punto que algunos especulan que “en realidad, está esperando a ver cuánto sale a la luz y a partir de ahí armar un número que le permita justificarse”.

Además, también en el mismo artículo periodístico se menciona el pago de “sobresueldos” a algunos funcionarios de alto rango. En los pasillos de la Rosada este rumor ya corría desde la época en que era jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Los memoriosos no dejaron de trazar un paralelismo entre la situación de Adorni y las causas que en su momento debió enfrentar ante la justicia María Julia Alsogaray, cuando explicó su enriquecimiento tras ser funcionaria de la administración del presidente Carlos Menem, a partir del cobro de dinero proveniente de fondos reservados de la SIDE.

Cabe recordar que la semana pasada, el presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por todos sus ministros fueron a respaldar al exvocero en ocasión de su exposición ante la Cámara de Diputados. Previamente, distribuyeron una filmación donde se ve a todo el Gabinete apoyar a Adorni con muestras de afecto. Es decir, en una actitud inédita al menos en política, todo el Gobierno nacional dando respaldo a un funcionario que está siendo investigado ante la Justicia por enriquecimiento ilícito.

La causa judicial sigue en curso y, según se comenta en la Justicia, Adorni nunca presentó prueba alguna para demostrar su inocencia.