Luis Caputo adelantó que "el préstamo del FMI va a estar el primer cuatrimestre" y no representará nueva deuda

Luis Caputo habló de las críticas locales y adelantó el próximo número de la inflación

Por otro lado, también lo vinculó con posibles correcciones internas del mercado y toma de ganancia por parte de los inversores. "Me da la sensación de que en el último bimestre hubo una suba en los bonos y acciones fuertísima, y ahora está habiendo un poco de toma de ganancia, es muy entendible", dijo.

Luego, el ministro se refirió a la visión que tiene el mundo sobre las medidas económicas que lleva adelante el gobierno de Milei. "En el mundo no hay nada más que reconocimiento, halagos, vienen premios nobel a Argentina a verlo al presidente, a juntarse con nosotros. Todos los comentarios son de elogios. Cuando vas al plano local, muchos economistas, la mayoría de los que yo respeto, piensan igual (...)", dijo.

Respecto a las críticas locales, Caputo apuntó contra el periodismo. "En parte es entendible, el periodismo tiene que generar el tema y los otros son en su mayoría de la oposición. Pero aún no siendo de la oposición, un dato que no tiene que pasarle desapercibido a la gente es que son los mismos economistas que desde hace un año no pegan una. Desde que anunciamos el programa no pegan una, lo cual es llamativo", dijo.

En esa línea, el titular de Economía negó un atraso cambiario. "Para nosotros el dólar no está atrasado", dijo y aseguró que se trata de un análisis compartido por diversos colegas de profesión: "En el plano local muchos economistas también opinan que el dólar no está atrasado".

Por últimos se refirió al número de la inflación que llegará de la mano del próximo relevamiento. En ese sentido, anticipó que va a ser el "número más bajo nuestro".