Cómo recuperar archivos eliminados y conversaciones de Whatsapp en la papelera

La aplicación de mensajería no cuenta con una accesibilidad sencilla como en otros sistemas. Por eso mismo, la restauración tiene una serie de pasos a seguir.

A diferencia de otras plataformas, WhatsApp no incluye una papelera de reciclaje tradicional. Sin embargo, existe una alternativa funcional que permite restaurar conversaciones y archivos borrados mediante las copias de seguridad automáticas que la aplicación guarda en la nube. No obstante, no hay papelera, pero sí copias de seguridad