Adigas revela consejos para prevenir accidentes por monóxido de carbono

Como dicen en Adigas: "El mónoxido de carbono no tiene olor, color, ni sabor y es muy difícil detectarlo. Por eso, la prevención es la mejor manera de evitar accidentes".

El monóxido de carbono es una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo a través de la respiración. Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso, la muerte. Es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos.

Carece de olor, sabor y color. Tampoco irrita los ojos ni la nariz. Por eso, es indispensable la correcta instalación de los artefactos por un gasista matriculado y mantener bien ventilados los ambientes.

¿Cómo se produce el monóxido de carbono?

Todo material combustible rico en carbono (gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos) necesita oxígeno para quemarse. Cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión es incompleta y se forma MONÓXIDO DE CARBONO (CO).

Consejos para prevenir accidentes por monóxido de carbono

1) Controlar y verificar que la llama del quemador de los artefactos sea de color azul:

Si fuese amarilla significa que está produciendo Monóxido de Carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado.

2) Calefaccionar adecuadamente:

• No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas.

• Nunca usar las hornallas y/o el horno para calefaccionar los ambientes.

• Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones.

• Utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS.

3) Mantener periódicamente los artefactos de gas:

• Verificar el buen funcionamiento de los tirajes de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados.

• No realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes cada conducto de ventilación debe ser individual.

• Revisar las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado.

4) Ventilar los ambientes donde se encuentran los artefactos:

Mantener limpia las rejillas de renovación del oxígeno en los ambientes y los conductos para la libre evacuación de gases de combustión.

5) Prestar atención a los síntomas de debilidad y cansancio.

El monóxido de carbono No se vé, No se huele y No se escucha, por eso hay que estar atento ante la aparición de síntomas como tendencia al sueño, dolor de cabeza, vómitos y cansancio.

Primeros auxilios ante una intoxicación

Los síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son similares a los de una gripe o malestar estomacal: dolores de cabeza, náuseas, vértigo, confusión, vómitos y agitación al respirar.

La gravedad de los síntomas depende del tiempo de exposición y de su concentración en el ambiente, pudiendo en casos graves provocar la muerte de la persona.

¿Qué hacer frente a una intoxicación?

Lo primero que debes hacer es una rápida intervención que favorezca la respiración de la persona intoxicada.

Abrí las ventanas y puertas para permitir una rápida ventilación del lugar.

Llamá a EMERGENCIAS para que se trasladen de inmediato al lugar.

Retirá a la persona intoxicada rápidamente del ambiente contaminado y llevala al aire libre o a un sitio bien ventilado.

Recostala cómodamente y mantenela abrigada. Aflojale las partes de la ropa que presionan el cuerpo como la corbata, la camisa y el cinturón.

Si no puede respirar por sí sola, aplicale respiración artificial hasta que se la pueda trasladar a un centro asistencial, lo más rápido posible.