Terror en Italia: un conductor atropelló a una multitud, dejó varios heridos y apuñaló a un peatón + Agregar ámbito en









El incidente dejó ocho afectados. Entre ellos, una mujer de 55 años que lucha por su vida tras sufrir la amputación de sus piernas.

El autor de los hechos permanece bajo interrogatorio policial para determinar si fue intencionado.

Un violento atropello en el centro de Módena, ciudad de Italia, dejó al menos ocho heridos, cuatro de ellos graves, incluyendo a una mujer de 55 años que sufrió la amputación de ambas piernas, según confirmó el alcalde Massimo Mezzetti a fuentes oficiales. Así mismo, tras el impacto, el conductor apuñaló a un peatón que intentó frenar su huida antes de ser finalmente capturado por las autoridades locales.

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El siniestro ocurrió este sábado cerca de las 16:30 horas en Largo Porta Bologna, sobre la Via Emilia, en un momento donde el centro urbano registraba una gran afluencia de personas. El automóvil, que se desplazaba a alta velocidad, arrolló a los peatones a su paso antes de terminar estrellándose contra la vidriera de un local de ropa.

Personal de emergencias se desplazó con rapidez a la zona del siniestro, desde donde se coordinó el traslado aéreo de los heridos graves en dos helicópteros hacia el hospital Maggiore de Bolonia. El alcalde, quien se presentó en el sitio poco después del impacto, manifestó su total dolor por los hechos. “Necesitamos comprender la naturaleza del incidente, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado”, señaló el funcionario, quien además concluyó que, “sea cual sea su naturaleza, es un suceso muy grave”.

Incidente video Italia Video registrado del incidente en Italia.

Incidente en Italia: qué se sabe hasta ahora del agresor Testigos citados por los medios de la zona explicaron que el conductor intentó darse a la fuga a pie a pesar de estar herido. En su trayecto de escape, que culminó en la intersección de Via Pioppa y Corso Adriano, el sospechoso habría apuñalado a un transeúnte que intervino para frenarlo. Finalmente, el hombre fue reducido gracias al rápido accionar de los vecinos que auxiliaban en la zona y, posteriormente, quedó bajo custodia de los agentes policiales.

El sospechoso fue conducido a la comisaría, donde está siendo interrogado para determinar las causas del ataque. Las primeras investigaciones indican que se trata de un joven de 31 años, nacido en Bérgamo, de raíces marroquíes y domiciliado en la provincia de Módena. Las autoridades aún no confirmaron si el agresor actuó de manera intencionada o si se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia. Para interiorizarse sobre la situación de las víctimas y manifestar su solidaridad con el municipio, el presidente italiano Sergio Mattarella llamó al alcalde de Módena. En el mismo contacto, el mandatario le encomendó transmitir un mensaje de agradecimiento directo a las personas que “valientemente detuvieron al perpetrador”.

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