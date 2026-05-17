El beneficio de la Caja de Jubilados de Córdoba que se extendió y podría cambiar el futuro de miles

El organismo previsional cordobés tiene distintas actividades y talleres para que aprovechen sus beneficiarios.

Los talleres del Illia volvieron con todo y los jubilados cordobeses festejan.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba continúa ampliando beneficios para sus afiliados con distintas propuestas vinculadas al bienestar, la recreación y la inclusión social. Además de administrar haberes previsionales, el organismo impulsa actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de miles de jubilados cordobeses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos años, la entidad reforzó distintos programas culturales, educativos y recreativos pensados especialmente para adultos mayores. Estas iniciativas buscan promover el envejecimiento activo, la socialización y el acceso a nuevas herramientas de aprendizaje para sus beneficiarios.

Ahora, uno de sus programas más importantes volvió a abrir inscripciones tras una extensión muy esperada. Se trata de los cursos y talleres del Espacio Illia, una propuesta gratuita que podría cambiar el futuro de miles de jubilados de Córdoba gracias a sus actividades educativas y recreativas.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba trajo de vuelta los talleres del Illia.

El Espacio Sociocultural y Recreativo Illia es un centro impulsado por la Caja de Jubilaciones de Córdoba que ofrece talleres, cursos y actividades para personas jubiladas y pensionadas de la provincia . El objetivo principal es fomentar la participación social y el aprendizaje continuo en adultos mayores.

El lugar funciona como un punto de encuentro donde los beneficiarios pueden acceder a propuestas vinculadas al arte, la tecnología, el movimiento físico, la estimulación cognitiva y distintas actividades recreativas. Además, muchas de las iniciativas están pensadas para fortalecer vínculos sociales y combatir el aislamiento.

Las actividades del Illia están destinadas principalmente a jubilados y pensionados afiliados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En algunos casos también pueden participar personas mayores vinculadas a programas específicos del organismo, según disponibilidad y cupos.

Talleres para jubilados Existen distintas actividades, conocé cómo inscribirte y participar. Imagen: magnific

Nuevas inscripciones para los cursos del Illia: todos los detalles

La Caja de Jubilaciones confirmó la reapertura de las inscripciones para distintos cursos y talleres del Espacio Illia durante 2026. La propuesta incluye actividades culturales, recreativas y educativas que cuentan con cupos limitados y se dictan en diferentes horarios.

Entre los cursos disponibles aparecen opciones como computación, uso de celulares, memoria, yoga, gimnasia, folclore, teatro, canto, pintura, idiomas y estimulación cognitiva. También existen talleres orientados al bienestar emocional, actividades manuales y propuestas artísticas para adultos mayores.

Según informó el organismo, las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar vacantes. Los cursos son gratuitos para jubilados y pensionados afiliados a la Caja y muchas de las actividades se desarrollan de manera presencial en el Espacio Illia, aunque algunas propuestas pueden incluir modalidades virtuales o híbridas.

Desde la institución recomendaron consultar regularmente el portal oficial del Illia y las redes sociales de la Caja de Jubilaciones para conocer nuevas aperturas, cambios de horarios y actualizaciones sobre la disponibilidad de cupos en cada taller.

Jubilados Este programa está destinado a estimular cognitivamente a los jubilados y pensionados cordobeses.

Cómo inscribirse a los cursos de la Caja de Jubilados de Córdoba

Las personas interesadas en participar de los cursos del Espacio Illia deben ingresar al portal oficial del programa y completar el formulario de inscripción correspondiente a la actividad elegida. Allí se encuentran detallados los horarios, requisitos y modalidades de cada taller.

Para anotarse es necesario ser jubilado o pensionado afiliado a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En algunos casos también se solicita contar con credencial de beneficiario o presentar datos personales para validar la inscripción.

Jubilados Córdoba Conocé cómo inscribirte a estos cursos y talleres que ofrece la provincia de Córdoba. Imagen: Freepik

Además de la inscripción online, algunos talleres pueden requerir confirmación presencial o contacto telefónico con la organización del Espacio Illia. Debido a la alta demanda, desde el organismo recomiendan realizar el trámite lo antes posible para asegurar un lugar en las actividades disponibles.

Toda la información actualizada sobre cursos, fechas y formularios puede consultarse a través del sitio oficial del Espacio Illia y las redes sociales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.