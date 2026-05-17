La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba continúa ampliando beneficios para sus afiliados con distintas propuestas vinculadas al bienestar, la recreación y la inclusión social. Además de administrar haberes previsionales, el organismo impulsa actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de miles de jubilados cordobeses.
El beneficio de la Caja de Jubilados de Córdoba que se extendió y podría cambiar el futuro de miles
El organismo previsional cordobés tiene distintas actividades y talleres para que aprovechen sus beneficiarios.
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En los últimos años, la entidad reforzó distintos programas culturales, educativos y recreativos pensados especialmente para adultos mayores. Estas iniciativas buscan promover el envejecimiento activo, la socialización y el acceso a nuevas herramientas de aprendizaje para sus beneficiarios.
Ahora, uno de sus programas más importantes volvió a abrir inscripciones tras una extensión muy esperada. Se trata de los cursos y talleres del Espacio Illia, una propuesta gratuita que podría cambiar el futuro de miles de jubilados de Córdoba gracias a sus actividades educativas y recreativas.
Qué es el espacio recreativo Illia
El Espacio Sociocultural y Recreativo Illia es un centro impulsado por la Caja de Jubilaciones de Córdoba que ofrece talleres, cursos y actividades para personas jubiladas y pensionadas de la provincia. El objetivo principal es fomentar la participación social y el aprendizaje continuo en adultos mayores.
El lugar funciona como un punto de encuentro donde los beneficiarios pueden acceder a propuestas vinculadas al arte, la tecnología, el movimiento físico, la estimulación cognitiva y distintas actividades recreativas. Además, muchas de las iniciativas están pensadas para fortalecer vínculos sociales y combatir el aislamiento.
Las actividades del Illia están destinadas principalmente a jubilados y pensionados afiliados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En algunos casos también pueden participar personas mayores vinculadas a programas específicos del organismo, según disponibilidad y cupos.
Nuevas inscripciones para los cursos del Illia: todos los detalles
La Caja de Jubilaciones confirmó la reapertura de las inscripciones para distintos cursos y talleres del Espacio Illia durante 2026. La propuesta incluye actividades culturales, recreativas y educativas que cuentan con cupos limitados y se dictan en diferentes horarios.
Entre los cursos disponibles aparecen opciones como computación, uso de celulares, memoria, yoga, gimnasia, folclore, teatro, canto, pintura, idiomas y estimulación cognitiva. También existen talleres orientados al bienestar emocional, actividades manuales y propuestas artísticas para adultos mayores.
Según informó el organismo, las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar vacantes. Los cursos son gratuitos para jubilados y pensionados afiliados a la Caja y muchas de las actividades se desarrollan de manera presencial en el Espacio Illia, aunque algunas propuestas pueden incluir modalidades virtuales o híbridas.
Desde la institución recomendaron consultar regularmente el portal oficial del Illia y las redes sociales de la Caja de Jubilaciones para conocer nuevas aperturas, cambios de horarios y actualizaciones sobre la disponibilidad de cupos en cada taller.
Cómo inscribirse a los cursos de la Caja de Jubilados de Córdoba
Las personas interesadas en participar de los cursos del Espacio Illia deben ingresar al portal oficial del programa y completar el formulario de inscripción correspondiente a la actividad elegida. Allí se encuentran detallados los horarios, requisitos y modalidades de cada taller.
Para anotarse es necesario ser jubilado o pensionado afiliado a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En algunos casos también se solicita contar con credencial de beneficiario o presentar datos personales para validar la inscripción.
Además de la inscripción online, algunos talleres pueden requerir confirmación presencial o contacto telefónico con la organización del Espacio Illia. Debido a la alta demanda, desde el organismo recomiendan realizar el trámite lo antes posible para asegurar un lugar en las actividades disponibles.
Toda la información actualizada sobre cursos, fechas y formularios puede consultarse a través del sitio oficial del Espacio Illia y las redes sociales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.