Milei adelantó que la inflación de febrero fue menor al 15% y volvió a hablar de abrir el cepo al dólar

El Presidente no dio la cifra precisa que el INDEC difundirá hoy a las 16, pero aseguró que es menor al 15% mensual. También se refirió al levantamiento del cepo: "No voy a abrir el cepo hasta que no tenga la seguridad de que no me como un descalabro monetario".