Moodys prevé un riesgo alto: escenario 2023 será "zafar" antes que todo "explote"

La calificadora remarcó que la preocupación del mercado es la deuda en pesos y la capacidad de financiamiento del déficit fiscal en un año electoral.

"El riesgo que vemos tiene que ver con impacto macroeconómico. El Banco Central al pagar deuda, crea esos pesos. Eso crea mas pesos en el mercado que se ve obligado a esterilizar. Lo que estamos viendo es que la cantidad de deuda del Banco Central a medida contra la economía o base monetaria ha pegado un salto. Contra la economía, en 2020 era el 5% del BI hoy esta por encima del 10%, es un salto importante. Con base monetaria, pegó un salto en dos veces la base monetaria", advirtió Gabriel Torres, vicepresidente y analista senior de Moody's para Argentina.

"El escenario de argentina a fin de 2023 es uno de donde más o menos se logra “zafar” sin que te explote todo. En ese marco aclaró que "explotar" implica que la inflación pegue un salto a 150% y que afecte a la macroeconomía. Si bien, ese escenario es el más pesimista, aseguraron que "hoy no vemos ese riesgo" pero no se descarta. "El riesgo más inmediato es en pesos, no en dólares". "El gran volumen de deuda del banco central intensificará cualquier crisis cambiaria, a medida que los acreedores de la deuda en pesos optan por cambiar la composición monetaria de sus carteras y hacen subir el tipo de cambio", sumó.

“Como la inflación ya está casi en el 100%, una crisis cambiaria repentina podría llevar al banco central y al gobierno a congelar o confiscar los depósitos y ahorros en pesos para limitar las presiones sobre el tipo de cambio”, afirmó Gabriel Torres, Vice President - Senior Credit Officer de Moody's Investors Service. Asimismo, añade “si bien hoy vemos esto como un escenario de baja probabilidad, Argentina ya ha implementado este tipo de políticas para hacer frente a períodos de inflación muy alta”.

En cuanto a la deuda en dólares, el representante de Moody's indicó que la Argentina no debería tener problemas ya que pateó hacia adelante los pagos. "Nuestra visión en deuda en dólares que argentina no le va a quedar otra que reestructurar la deuda en 2024-2025 si no logra mejorar el acceso a los mercados".

Elecciones 2023: ¿cambia la perspectiva si gana la oposición?

Para Gabriel Torres, no habría un cambio de calificación por el mero hecho de que la oposición gane las elecciones. "La oposición por si sola no cambia el riesgo crediticio. Yo creo que el tema fundamental para mejorar calificaciones que los mercados crean que el pago de deuda es más probable y permitan refinanciar".

Y comparó el escenario electoral con el de 2015: "en el caso de la transición anterior, la mejora de perspectiva de cambio -2015- empezó ya en el 2013. La probabilidad de que gane la oposición es más alta que lo que era en 2013-2014 en base a los encuestas. Sin embargo, el mercado no está reaccionando así".

Club de París

A fines de octubre, el Gobierno alcanzó un acuerdo "de manera exitosa" con el Club de París por la deuda de unos u$s2.400 millones. Uno de los objetivos que se logró fue extender los plazos de repago, una reducción de la tasa de interés y la incorporación al acuerdo de u$s430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021.

Resultó clave para avanzar en las negociaciones la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con el FMI, que formalmente se concretó el 7 de octubre último, ya que para el Club de París es una condición de base (no escrita), para evaluar el desempeño y las políticas para la refinanciación de la deuda de la Argentina con dicho organismo multilateral.

En este contexto, Moody's aclaró que este acuerdo resulta "positivo" pero "no va a cambiar la posibilidad de pedir prestado en los mercados" y adelantó que el mayor desafío a 2023 es "evitar el shock inflacionario creo que va a poder llegar al año que viene sin llegar a reestructurar".

La deuda con el Fondo Monetario Internacional

En relación al rol que va a tener el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2023, no se espera riesgo de incumplimiento de metas aunque "no se cumplan con exactitud". En tanto, no descartan que el organismo liderado por Kristalina Georgieva siga apoyando a la Argentina. "Va a ser un año difícil y están esperando que se maneje sin una explosión".