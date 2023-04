Moratoria: Anses no sumó los pedidos del FMI y estima impacto fiscal "razonable"

La Administración Nacional la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el plan de pagos previsional para que puedan jubilarse personas que no hayan reunido los 30 años de aportes que establece la ley. La “letra chica” se publicó después del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pedía “contener los costos fiscales”. En diálogo con medios, la titular de Anses, Fernanda Raverta , aseguró que no se tuvieron en cuenta esos pedidos, pero explicó que el impacto fiscal de la moratoria “no será tan importante”.

Con respecto a las estimaciones, la Anses proyecta que para este año se jubilen 50.000 personas por mes, por lo que esperan que para todo el 2023 sean unas 400.000 personas, con un gasto fiscal que será de hasta 0,2% del PBI. “En términos fiscales es razonable”, aseguraron desde el equipo económico de Anses. Sin embargo, Raverta estimó que podrían haber sido más, y señaló a Juntos por el Cambio: “Tuvimos un Congreso parado, donde los diputados de la oposición no dieron quórum y no tuvimos norma, por lo que entre enero, febrero y marzo no pudimos jubilar”.