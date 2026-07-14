Mundial 2026: cuántos dólares se necesitan para viajar a ver la final

La definición de la Copa del Mundo implica una inversión elevada y varios requisitos que conviene resolver antes de organizar la experiencia completa.

Antes de ir a disfrtutar de la final del Mundial 2026, te conviene tener en cuenta estas claves.

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y miles de hinchas analizan la posibilidad de presenciar el partido que definirá al nuevo campeón. Para los argentinos, la expectativa es todavía más grande porque la Albiceleste llegó a semifinales , junto con Inglaterra, Francia y España.

La gran final se disputará el domingo 19 de julio desde las 16:00 horas en el MetLife Stadium , denominado oficialmente New York New Jersey Stadium , ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Más allá de la pasión por el fútbol, la realidad es que asistir a este evento exige una planificación económica importante, junto con toda la documentación correspondiente para ingresar al país y al estadio.

Viajar para presenciar el último partido del Mundial 2026 implica invertir mucho dinero. Por ejemplo, para un plan estándar de 3 días , el gasto estimado varía entre u$s4.830 y u$s12.480 por persona , aunque la cifra puede aumentar dependiendo del valor de la entrada elegida.

Con la cercanía de la final y una demanda muy alta de vuelos, hoteles y entradas, organizar el viaje con tiempo es fundamental.

El mayor gasto corresponde al ticket para el partido , ya que las ubicaciones oficiales de menor valor disponibles mediante reventa autorizada o remanentes de las categorías más accesibles están entre los u$s2.030 y u$s7.380 . Por el otro lado, los lugares preferenciales de Categoría 1 pueden alcanzar los u$s32.970 .

El pasaje aéreo también ocupa gran parte del presupuesto si se tiene en cuenta que un vuelo de ida y vuelta hacia los aeropuertos de JFK , LaGuardia (LGA) o Newark (EWR) suele costar unos u$s2.000 , dependiendo de la fecha de compra y la disponibilidad durante la temporada alta.

En cuanto al hospedaje, los hoteles de cadenas económicas tienen tarifas de u$s400 por noche, por lo que una estadía de 3 noches puede implicar un gasto aproximado de u$s1.200. En cuanto a la alimentación, para cubrir desayunos, almuerzos, cenas y consumos dentro del estadio conviene calcular unos u$s500 durante los tres días, ya que en el MetLife Stadium los precios suelen ser elevados, una porción de papas fritas puede costar u$s8, mientras que una bebida o una cerveza llegan a u$s14.

A esos valores se le suman los traslados internos, el presupuesto para trenes, plataformas de transporte y viajes hasta East Rutherford se mueve entre u$s150 y u$s300, especialmente durante los días de mayor demanda. Por último, también debe contemplarse el seguro de viaje y la documentación migratoria, que suman aproximadamente u$s300, incluyendo el costo de la visa estadounidense, cuyo trámite tiene un valor de u$s185.

Resolver cada uno de estos requisitos con suficiente anticipación puede evitar demoras o inconvenientes de último momento. Magnific

No solo el dinero: la documentación necesaria para cada viajero

Contar con el presupuesto necesario solo una parte de la planificación, ya que cada persona deberá cumplir además con una serie de requisitos obligatorios para ingresar a Estados Unidos y acceder al estadio. Entre la documentación indispensable se encuentra: