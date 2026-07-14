El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y miles de hinchas analizan la posibilidad de presenciar el partido que definirá al nuevo campeón. Para los argentinos, la expectativa es todavía más grande porque la Albiceleste llegó a semifinales, junto con Inglaterra, Francia y España.
Mundial 2026: cuántos dólares se necesitan para viajar a ver la final
La definición de la Copa del Mundo implica una inversión elevada y varios requisitos que conviene resolver antes de organizar la experiencia completa.
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La gran final se disputará el domingo 19 de julio desde las 16:00 horas en el MetLife Stadium, denominado oficialmente New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Más allá de la pasión por el fútbol, la realidad es que asistir a este evento exige una planificación económica importante, junto con toda la documentación correspondiente para ingresar al país y al estadio.
Un presupuesto alto: cuánto sale ir a ver la final del Mundial 2026
Viajar para presenciar el último partido del Mundial 2026 implica invertir mucho dinero. Por ejemplo, para un plan estándar de 3 días, el gasto estimado varía entre u$s4.830 y u$s12.480 por persona, aunque la cifra puede aumentar dependiendo del valor de la entrada elegida.
Entradas, traslado y hospedaje
El mayor gasto corresponde al ticket para el partido, ya que las ubicaciones oficiales de menor valor disponibles mediante reventa autorizada o remanentes de las categorías más accesibles están entre los u$s2.030 y u$s7.380. Por el otro lado, los lugares preferenciales de Categoría 1 pueden alcanzar los u$s32.970.
El pasaje aéreo también ocupa gran parte del presupuesto si se tiene en cuenta que un vuelo de ida y vuelta hacia los aeropuertos de JFK, LaGuardia (LGA) o Newark (EWR) suele costar unos u$s2.000, dependiendo de la fecha de compra y la disponibilidad durante la temporada alta.
En cuanto al hospedaje, los hoteles de cadenas económicas tienen tarifas de u$s400 por noche, por lo que una estadía de 3 noches puede implicar un gasto aproximado de u$s1.200. En cuanto a la alimentación, para cubrir desayunos, almuerzos, cenas y consumos dentro del estadio conviene calcular unos u$s500 durante los tres días, ya que en el MetLife Stadium los precios suelen ser elevados, una porción de papas fritas puede costar u$s8, mientras que una bebida o una cerveza llegan a u$s14.
A esos valores se le suman los traslados internos, el presupuesto para trenes, plataformas de transporte y viajes hasta East Rutherford se mueve entre u$s150 y u$s300, especialmente durante los días de mayor demanda. Por último, también debe contemplarse el seguro de viaje y la documentación migratoria, que suman aproximadamente u$s300, incluyendo el costo de la visa estadounidense, cuyo trámite tiene un valor de u$s185.
No solo el dinero: la documentación necesaria para cada viajero
Contar con el presupuesto necesario solo una parte de la planificación, ya que cada persona deberá cumplir además con una serie de requisitos obligatorios para ingresar a Estados Unidos y acceder al estadio. Entre la documentación indispensable se encuentra:
- Pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de ingreso al territorio estadounidense
- Visa de turismo B1/B2 aprobada para quienes la necesiten o autorización ESTA vigente para los países incluidos en el programa Visa Waiver
- Cuenta personal en la aplicación oficial de entradas de la FIFA, ya que los tickets son exclusivamente digitales y deben estar asociados al titular
- Registro en el sistema FIFA PASS (FIFA Priority Appointment Scheduling System), una herramienta creada para brindar prioridad en determinados trámites vinculados con el viaje y las citas consulares
- Seguro de asistencia al viajero con cobertura médica amplia, una protección muy recomendable debido al elevado costo de la atención sanitaria en Estados Unidos
- Pase de estacionamiento adquirido con anticipación para quienes alquilen un vehículo, ya que el MetLife Stadium exige reservar ese servicio antes del día del partido y no permite abonarlo al llegar
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