Luis de la Fuente luego del pase a la final con España: "Somos el mejor equipo del mundo" + Agregar ámbito en









El técnico de la Selección española festejó con mucha euforia el pasaje a la instancia final de la cita mundialista, luego de dejar afuera a una de las candidatas. El campeón se definirá el domingo a las 16 horas.

Luis De La Fuente, el técnico que llegó a España para sacarla campeona del mundo. @anpic

Luis De La Fuente, entrenador de España, se llenó de orgullo al hablar de sus jugadores, luego de lo que fue la victoria por 2 a 0 ante Francia por las semifinales del Mundial 2026: “Hoy nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, es un plus", sentenció.

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En la previa de lo que será la final, a la espera de Inglaterra o Argentina que jugarán el miércoles a las 16 horas, el técnico se refirió a cómo siente pasar a esta instancia: “Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero entiendo que debe ser algo parecido a la felicidad. Siento orgullo de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas, nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo", recalcó.

De La Fuente hablando con Lamine Yamal. También volvió a dedicarle un mensaje sentido a los protagonistas de este hito: “Estos jugadores se merecen todo. Demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su talento. Es maravilloso verlos jugar. Lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Orgulloso, feliz. Debo ir tranquilizándome. Empiezo a saber dónde estamos”, determinó.

Por último, no solo hubo elogios para los jugadores, sino que también lo hizo para todos los miembros que ocuparon un rol para llegar hasta donde lo hicieron: “Es una grandísima responsabilidad estar en la final de un Mundial. Es un lujo, es solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos hace cuatro años atrás, con una idea... hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí. Estoy orgulloso”, concluyó el técnico de la Roja que asumió a principios de 2023.

De La Fuente en busca de su sueño: la segunda estrella. La historia de De La Fuente con España Luis De la Fuente, desde su asunción en enero de 2023, tras la decepcionante campaña de Luis Enrique en Qatar 2022, no ha parado de colocar a la selección española en lo más alto del fútbol europeo. Ya le había mostrado sus cartas a la Federación cuando era entrenador de la sub-23 y la llevó a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente perdieron por 2 a 1 contra Brasil. Pero esa medalla de plata le dio la confianza para asumir en el cargo de primer entrenador de la mayor y no decepcionó.

Su primer gran torneo fue en junio de 2023, cuando derrotó en la final por penales a Croacia por la Liga de Naciones de la UEFA. Dos años más tarde, repitió la hazaña de llegar hasta el último partido del certamen, pero perdió, también por penales, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Además, su título más importante lo consiguió en 2024, tras ganar la final de la Eurocopa contra Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, con goles de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal, ambos convocados para el Mundial de este año. Luis De La Fuente, el reemplazante de Luis Enrique en la Selección de España.