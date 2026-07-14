Multitudinario banderazo argentino en la previa del duelo ante Inglaterra + Agregar ámbito en









La convocatoria reúne a argentinos llegados desde distintos puntos del mundo, mientras la ciudad vive un fuerte operativo de seguridad antes del encuentro.

Atlanta se tiñe de celeste y blanco antes del duelo con Inglaterra.

Miles de hinchas argentinos participan este martes de un multitudinario banderazo en el centro de Atlanta para brindar su apoyo a la Selección antes del duelo frente a Inglaterra, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará acceder a las semifinales del Mundial 2026.

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La convocatoria se desarrolla en el espacio Underground Atlanta, donde desde la tarde comenzaron a reunirse fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y del mundo. Con camisetas albicelestes, bombos, banderas y bengalas de humo celeste y blanco, los simpatizantes le ponen color a la antesala del encuentro.

"Mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar", cantaron los argentinos durante el banderazo.

A diferencia de otras sedes del Mundial, el tradicional banderazo no se realiza en un parque público. Los organizadores optaron por trasladar el encuentro a un predio privado luego de que las autoridades locales no autorizaran una concentración masiva en otro espacio abierto, con el objetivo de evitar inconvenientes como los registrados durante el partido frente a Egipto.

La actividad forma parte del denominado "Festival argentino", una jornada que reúne a los hinchas con propuestas gastronómicas, música y el tradicional aliento a la Selección. Además, para este miércoles está prevista una caravana que partirá desde el mismo lugar hacia el estadio Mercedes-Benz, donde se disputará la semifinal.

Fuerte operativo de seguridad en Atlanta Mientras se desarrolla la convocatoria, la ciudad mantiene un importante despliegue de seguridad. El Departamento de Policía de Atlanta reforzó la presencia de efectivos y recursos en las zonas de mayor concentración de público, los corredores turísticos y los alrededores del estadio. Las autoridades buscan prevenir incidentes ante la masiva llegada de hinchas y, especialmente, por la histórica rivalidad entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. El operativo contempla controles, patrullajes y una mayor presencia policial en los principales puntos de encuentro de los fanáticos. Desde la Policía local señalaron que el objetivo es garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar del evento en un clima de tranquilidad y seguridad, en una ciudad que vive horas de máxima expectativa antes del determinante encuentro.