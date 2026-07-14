Dólar: ya se conoce el techo de la banda para fines de agosto, ¿hasta dónde puede subir?

El IPC de junio fue de 1,9% y definió el próximo ajuste del esquema cambiario. Así, la referencia llegará se acercó a los $1.900 para el último día hábil de agosto, mientras el REM mantiene al mayorista por debajo de esa marca.

La inflación fue de 1,9% en junio , acumuló 16,8% en el primer semestre y alcanzó una variación interanual de 33,5% . Con ese dato, el techo de la banda cambiaria subirá durante agosto desde los $1.844,87 previstos para el cierre de julio hasta $1.879,92 el último día hábil del mes.

Mientras tanto, el límite superior continuará avanzando durante las ruedas que restan de julio . Este martes 14 se ubica en $1.823,96 y llegará a $1.844,87 el viernes 31 , según el cronograma del Banco Central . En paralelo, tomando el cierre del lunes, el dólar mayorista se ubicó en $1.486,05, por lo que cuenta con un margen de casi 23% hasta el techo vigente.

A su vez, el IPC de junio volvió a ubicarse por debajo del 2%. Mientras la inflación núcleo fue de 1,6%, los precios estacionales subieron 3,4% y los regulados avanzaron 2,3%.

Desde enero de 2026, el piso y el techo dejaron de moverse a una tasa fija de 1% mensual y comenzaron a actualizarse según la inflación publicada por el INDEC con dos meses de rezago . Por lo tanto, el IPC de junio determina el recorrido de agosto , mientras que el dato de julio definirá el ajuste de septiembre.

Además, la variación mensual no se aplica de una sola vez, sino que se distribuye de forma diaria hasta completar el porcentaje correspondiente al cierre de cada mes . Dentro de ese esquema, el dólar puede fluctuar entre ambos límites y, si alcanza el techo, el BCRA debe vender divisas para sostenerlo. Por eso, la suba del límite superior eleva el nivel a partir del cual la autoridad monetaria tendría que utilizar reservas, mientras mantiene margen para comprar dólares dentro de la banda.

A la vez, el Central acumuló más de u$s11.400 millones de compras durante 2026 y superó las 120 ruedas consecutivas con saldo comprador. Sin embargo, las reservas brutas rondan los u$s48.000 millones, debido a que también reciben el impacto de pagos de deuda, movimientos de encajes y variaciones de valuación.

Qué proyecta el REM para los próximos meses

Para julio, el último REM estimó una inflación de 2%, mientras que proyectó 1,8% tanto para agosto como para septiembre. Si esas previsiones se cumplen, el techo de la banda subiría a $1.917,52 a fines de septiembre, avanzaría hasta $1.952,04 en octubre y llegaría a $1.987,18 en noviembre.

De todos modos, esos valores no están confirmados, porque cada actualización dependerá del dato que publique el INDEC dos meses antes. Así, la trayectoria podrá modificarse si la inflación mensual se aparta de las estimaciones relevadas por el BCRA.

En paralelo, el REM prevé un dólar mayorista promedio de $1.482 en julio, $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre, $1.589 en octubre y $1.621 en noviembre. Por lo tanto, las proyecciones mantienen al tipo de cambio por debajo del techo durante todo el período. Incluso para diciembre, cuando la mediana espera un dólar de $1.673, la referencia seguiría lejos del límite superior si la inflación avanza en línea con las estimaciones.