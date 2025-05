Pablo Miedziak, presidente del IAEF: "Las empresas obtuvieron 60% más de acceso a financiamiento externo que en 2023”

A su vez, Miedziak afirma que el Gobierno no prioriza acumular divisas en esta etapa “porque tiene un buen balance” pero luego la necesidad dependerá de “cómo se moverá el dólar cuando se termine de reglamentar la medida que busca que los argentinos vuelquen dólares adicionales”.

Pablo Miedziak: Hicimos hace un par de semanas el cambio de autoridades, que se realiza cada dos años. Lo que buscamos es darle continuidad a una institución de muchísima seriedad, contar qué es lo que está sucediendo en el mercado, conectar empresarios con directores de finanzas y funcionarios. Trazar la seriedad con la que venimos construyendo hace bastante tiempo.

P: ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado?

P.M.: Te separo la respuesta en dos. Por un lado, está lo que ve el mercado sobre este Gobierno y por otro que es lo que ve en el corto plazo. A veces perdemos de vista el largo plazo. Hoy tenes un país con la macro muchísimo más ordenada, un país con una inflación súper controlada, donde nadie está preocupado por la inflación de los dos o tres meses próximos como sucedía hace dos años, en donde ves que hay bastante más acceso al financiamiento en los mercados internacionales.

En ese sentido, las compañías argentinas obtuvieron 60% más de acceso a financiamiento en el exterior que en 2023. Es cierto que detrás de esto está el riesgo país, pero es bastante menor que hace dos años, y un déficit cero que es muy importante también.

P.: En el marco del esquema cambiario actual, el presidente Javier Milei aseguró que no es el objetivo acumular reservas. ¿Está de acuerdo con este lineamiento?

P.M.: Estoy de acuerdo con un Gobierno que es previsible: lo que dice es lo que hace. Dijeron que iban a devaluar al 2% y luego al 1% y lo hicieron. También fue muy claro con que no iba a comprar reservas y lo sigue sosteniendo, porque tiene recursos. Para todos los empresarios y para el mundo es bueno saber cuáles son las reglas y que el Gobierno las cumple.

El Gobierno tendrá sus estimaciones sobre cuándo necesitará acumular dólares. Hoy afirma que no necesita acumular porque tiene un buen balance, pero después dependerá de cómo se moverá el dólar cuando se termine de reglamentar la medida que busca que los argentinos vuelquen dólares adicionales.

Milei dijo que la economía casi se va a dolarizar. Hoy efectivamente el tipo de cambio flota libremente. El mercado está encontrando un punto de equilibrio entre oferta y demanda.

P.: El BCRA amplió de seis a dieciocho meses el plazo mínimo entre la emisión de obligaciones negociables y la posibilidad de acceder al mercado libre de cambios para el pago de vencimientos de capital. ¿Va en línea con la flexibilización cambiaria?

P.M.: Es una medida dedicada a las nuevas emisiones, Las compañías de primera línea, cuando emiten deuda en el exterior, lo hacen entre cinco y ocho años. Lo que pide el Gobierno es que no sean a plazo menor a 18 meses. Entiendo que lo que sucedía ahí es que había una empresa que quería hacer una emisión a muy corto plazo, entonces la medida estuvo particularmente dirigida a eso. Pero es algo que no impactó para nada en el mercado.

El Gobierno no quiere estar especulando todo el tiempo con entrar y salir manipulando el tipo de cambio. Lo que busca es mayor previsibilidad.

P.: ¿Genera una alerta que el Gobierno piense en una medida que incentive el uso de dólares habiendo dispuesto un blanqueo hace seis meses?

P.M.: No, porque es un monto dentro de todo razonable. Están basándose en un monto que no es para cualquier persona. De todos modos, hay que esperar a ver cuál es la implementación.

P.: ¿Con qué objetivo se persigue una segunda instancia de registro de activos fuera del sistema?

P.M.: El Gobierno está buscando que se vuelque dinero, creo que es una buena medida para que haya más dólares a la calle y hace a lo que fue uno de los estandartes del presidente Milei, que dijo que busca dolarizar a la economía. En ese sentido, se han tomado medidas que hacen sentido a lo que propone.

P.: ¿Considera que el programa económico no se desvió de la dolarización?

P.M.: El programa económico va hacia eso. Hace un mes, cuando se anunció la salida del cepo, anunció que todas las personas físicas podrán comprar dólares y hoy eso está a disposición de cualquiera y de manera totalmente lícita. También hay una normativa que permite transar en cualquier moneda, sin tener ningún problema. El Gobierno está yendo a donde dijo que iba a ir, algunas cosas sorprendieron y se hicieron rapidísimo.

P.: ¿Es conveniente dolarizar?

P.M.: Es conveniente no estar desesperados por saber cuál es el valor del dólar y qué es lo que pasa con el dólar en Argentina. Siempre estamos preocupados por el dólar cuando los empresarios tienen que preocuparse de ver cómo está su negocio, ver cómo negocian más, y no por ver cuál es el costo financiero. Lo que se busca es ir a una economía donde de lo mismo transaccionar en dólares o pesos, y que haya un mercado totalmente libre y no sostener el tipo de cambio.

En este momento tenes muchas empresas buscando dinero en el exterior, muchísimo más que en los años exteriores. Quieren asegurarse de que estas medidas realmente van a seguir para llevar adelante inversiones.

P.: ¿Cómo Presidente del IAEF, cómo le cae los insultos y adjetivaciones que realiza Milei en eventos donde participan referentes empresariales y del ámbito de las finanzas?

P.M.: A mí me parece que Argentina tiene un presidente con mucho coraje y determinación como para tomar decisiones importantes que necesita este país. Es un Presidente con mucha determinación.