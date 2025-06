La diversidad y la inclusión como parte del ADN de las compañías

Por su parte, Fucaraccio remarcó que Arcos Dorados es una compañía líder en empleo joven hoy, "la puerta de entrada para muchísimos chicos a una experiencia laboral". Remarcó que su propio camino comenzó en la firma a los 17 años: "Pasaron 30 años y sigo trabajando en Arcos Dorados, con diferentes roles". "Tiene que ver con las posibilidades de desarrollo constante", agregó.

"Tenemos una plataforma llamada Mc Campus, que te permite hacer muchos cursos para tu vida: liderazgo, inclusión, finanzas para no financieros, marketing, un montón de posibilidades de que te puedas seguir formando, siempre dentro de un ambiente seguro, respetuosos. La diversidad es parte del ADN de Arcos Dorados desde hace muchísimos años. Tenemos el orgullo de haber sido pioneros en la contratación de personas con discapacidad", reflexionó.

Ámbito Debate.jpg El segundo panel del evento "Empresas ágiles" de Ámbito Debate.

Sobre este punto, dijo que ya no es solo una cuestión social, sino que se trata del trabajo en equipo: "En el 2018 formamos el Comité de Diversidad e Inclusión, que es un equipo interdisciplinario, que tiene diferentes edades, puestos y miradas de un mismo tema. Es transversal a todos los departamentos de la compañía y a todas las decisiones que se terminan tomando". "Hoy tenemos activas 140 personas con discapacidad en Argentina", apuntó.

A su turno, Sacchi recordó que 30 años atrás, cuando ingresó a Ford, se hablaba mucho de diversidad y equidad de género: "Con el paso del tiempo y la conformación de la compañía, se fueron incorporando otras problemáticas. En el caso de Ford, la gran transformación de los últimos años vino de la mano de la tecnología. Para nosotros, fue clave para eliminar algunas barreras que teníamos en la planta de producción. Con la fabricación de la Pick up Ranger, que producimos en Argentina, logramos transformar físicamente la planta. Hoy tiene 300 robots incorporados".

"La robótica convive con las personas en los puestos de trabajo. Somos la primera automotriz que contrató personas trans género para nuestra línea de producción. Incorporamos además 150 mujeres para la línea de producción", destacó, y amplió: "Implementamos el programa de entrenamiento para el trabajo junto al Ministerio de Trabajo. En esa transformación, la incorporación de la tecnología y el contexto de negocios, cambiante; hoy necesidad agilidad. Lo que te permite competitividad es la velocidad con la que innovás y creás".

"Cuando hablamos de inclusión, es importante hablar de participación concreta, que esas personas formen parte de la toma de decisiones diarias", indicó.

Sofía Leloir.jpg Sofía Leloir, de Dow.

Posteriormente, Leloir destacó la puesta en común de las tres empresas: "Todos entendemos que los resultados están conectados con esto". A la par, ponderó que es bueno validar esa mirada común y aseguró que Dow "viene evolucionando mucho". "Nuestro liderazgo en género está muy marcado. Nuestra presidenta de Dow en Argentina es mujer, la líder del site de Dow en Bahía Blanca es mujer, más del 50% de nuestros liderazgos son mujeres", subrayó.

En ese tren, marcó que hoy Dow da "cuatro meses de licencia entre padres naturales o adoptivos". Consideró que es una muestra de como se puede llevar a las familias lo que pasa en la compañía. "La sociedad es cada vez más diversa, entonces tenemos esto de traer tu verdadero yo al día a día del trabajo y lo poderoso que esto puede ser para tener una mirada diferente. Entendemos que de ahí salen los mejores resultados, el mejor trabajo en equipo", comentó.

Por otra parte, contó que Dow realiza cada año una feria inclusiva: "Son espacios que se organizan de manera colaborativo, con diferentes voluntarios que tienen un compromiso enorme. Da orgullo la camiseta puesta que tienen en lo que hacen".

Acto seguido, Fucaraccio dijo que las compañías más grandes tienen la responsabilidad de guiar a otras y pidió que "los líderes se capaciten" y que realicen "alianzas con el que sabe realmente". "Pensar que uno solo lo va a poder hacer es pecar. Hay que acompañarse del que sabe y generar alianzas. Eso va a ser muchísimo más rico. '¿Qué haría yo si sucede tal o cual cosa?' Para eso existen un montón de organizaciones que saben que pueden acompañar y que van a hacer que uno se sienta más seguro a la hora de tomar una decisión", sostuvo.

Y completó: "Es fundamental que los líderes de las organizaciones estén comprometidos con este tema, que forme parte del ADN de las compañías". "El primer punto es dejar de tener miedo, de que puede haber muchas barreras", pidió.

Sacchi, posteriormente, siguió la misma senda y aseguró que en Ford "somos familia y no solo respetamos las diferencias sino que las celebramos". "Es tan importante la red interna como la externa. Necesitás entrar en contacto con ONGs que saben de las problemáticas y con otras empresas. Por ejemplo, en temas de personas con discapacidad, conformamos la red de empresas inclusivas, que de la mano de organismos oficiales y empresas tratamos de construir actividades, incluyendo la capacitación a pymes interesadas en la materia", explicó.

Al respecto, el Head de RRHH de Ford Argentina mencionó que la red es abierta y que cualquier empresa se puede unir. Acto seguido, destacó "la importancia de ser sistémico" y de que todos los equipos estén alineados. "La construcción es conjunta: necesitás de otros, de los que saben y de otras empresas también", reflexionó.

Sobre este punto, afirmó: "La diversidad real comienza cuando las personas participan de la toma decisiones, cuando son escuchadas. Si no, se transforma nada más que un check list".

Objetivos, desafíos y oportunidades

Leloir, a la par, habló de las metas de Dow para evolucionar en la diversidad. "Nuestras encuestas de satisfacción comparan cómo están los empleados respecto de su pertenencia con la empresa. Cuando están y cuando no están vinculados con las redes. Tenemos resultados que indican que cuando la gente participa y se compromete con nuestras redes está más motivada e inspirada", contó.

Similar experiencia compartió Fucaraccio desde Arcos Dorados: "La diversidad, la inclusión, la sustentabilidad aparecen siempre. Como compañía, tenemos que estar a la altura de cumplir con esas necesidades".

Fucaraccio.jpg Eliana Fucaraccio, de Arcos Dorados.

"Los jóvenes buscan empresas que ya tengan esos valores. A veces, en la difusión de la marca empleadora, está el punto concreto de reflejar esa inclusión. Si vos no tenés esa inclusión, ese talento no va a durar mucho. Si vos no tenés esa valor organizacional desarrollado, no vas a poder reclutar ese talento", agregó Sacchi.

Respecto a programas propios, Sofía Leloir comentó que para Dow la identidad de género y la orientación sexual sean una fuente de fortaleza, seguridad y orgullo para las personas. "A lo largo de todo el mes, hicimos muchas charlas y capacitaciones. Tenemos fuentes de asesoramiento desde lo legal; la salud, en todo lo que tiene que ver con transiciones. Ese es un compromiso muy importante", dijo.

Sacchi.jpg

Fucaraccio destacó a la Red de Mujeres de Arcos Dorados, que pone sobre la mesa las barreras en torno a temas que no se terminan de hablar.

"Me parece relevante a personas que están en su transición. En una compañía como Arcos Dorados, que tiene 12 mil jóvenes trabajando, hay muchos que están en transición de género. Poder acompañar esa transición, no solo desde lo emocional y lo que significa sino también desde lo legal. Cuando allanás ese camino, se lo hacés mucho más simple para algo que es complejo de por sí", lanzó.

Para finalizar, Leloir destacó que en Dow los valores centrales de los líderes son la confianza, la transparencia, la responsabilidad y el empoderamiento. En tanto, Fucaraccio sostuvo que cuando uno habla de compañía habla de la gente que la conforma. "Soy muy agradecida porque Arcos Dorados acompañó mi desarrollo, me dio oportunidades, vio nacer a mis hijos", indicó.

Luego, Sacchi tomó la palabra y llamó a construir organizaciones inclusivas: "Sentirse parte de un proyecto es lo que te representa y te mantiene estimulado. La industria automotriz está en un contexto de muchos cambios, por eso necesitás equipos ágiles. Ya no hay lugar para organizaciones verticales, donde un jefe toma todas las decisiones. Necesitás equipos que tomen decisiones".